«Превратят в неаккуратное убожество»: ярославец попросил чиновников отказаться от покраски бордюров

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Общественник уверен, что краска слезет быстро и бордюры превратятся в убожество
Фото: читатель 76.RU
Ярославский общественник Сергей Казанский обратился к властям с просьбой не красить в городе бордюры.
— Во-первых, крашеные бордюры портят облик города в зоне ЮНЕСКО, — объяснил он свою позицию изданию 76.RU. — Во-вторых, чиновники почему-то считают, что это красиво, а на самом деле краска быстро облезает и бордюры выглядят ужасно. Ну и в-третьих, по Правилам дорожного движения предусмотрена покраска бордюров только на островках безопасности, в других местах — это лишнее.
Но у чиновников есть своё видение этой темы и, как говорят они, дело совсем не в красоте.
— Это служит вертикальной разметкой, — объяснили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Бортовой камень выше проезжей части, покраска служит для улучшения видимости автомобилистом ограждения, преграды. Окраска проводится дорожной краской, несёт функцию защиты бетона от воздействия наружных факторов и декоративную функцию.
Поэтому городские власти всё же решили — красить надо. Хотя многие считают покраску бордюров пережитком советской эпохи. Эксперты по городской среде и урбанисты в последнее время всё чаще и чаще заявляют, что этого делать не нужно.
— Бордюры красить не нужно. Вообще. Никак и никогда, — считает блогер-урбанист Илья Варламов. — Велик соблазн серый бордюр, будь он из бетона или из камня, покрасить в жёлто-зелёные цвета или, на худой конец, в чёрно-белые. Но не надо. Стоит вам один раз покрасить бордюр, и это уродство придётся поддерживать много лет. Во-первых, в этом нет никакого смысла. Во-вторых, краска с бордюров очень быстро сходит. Колёса машин, уборочная техника, лопаты дворников уже через месяц превратят крашеный бордюр в неаккуратное убожество. Есть только две причины красить бордюр — если вы хотите украсть деньги на краске и если надо чем-то занять дворников в межсезонье. Кстати, белить деревья тоже не нужно.
Но в Ярославле по традиции каждый год красят в белый и стволы деревьев. Чиновники мэрии рассказали, зачем они это делают.
Но переплюнули всех в этом году, пожалуй, туляки. Там белой краской покрасили землю в том месте, где должны быть установлены бордюры. А в Ярославле власти всё же услышали общественника и намерены обсудить вопрос о покраске бордюров.