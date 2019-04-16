«Превратят в неаккуратное убожество»: ярославец попросил чиновников отказаться от покраски бордюров

— Во-первых, крашеные бордюры портят облик города в зоне ЮНЕСКО, — объяснил он свою позицию изданию 76.RU. — Во-вторых, чиновники почему-то считают, что это красиво, а на самом деле краска быстро облезает и бордюры выглядят ужасно. Ну и в-третьих, по Правилам дорожного движения предусмотрена покраска бордюров только на островках безопасности, в других местах — это лишнее.

Но у чиновников есть своё видение этой темы и, как говорят они, дело совсем не в красоте.

Поэтому городские власти всё же решили — красить надо. Хотя многие считают покраску бордюров пережитком советской эпохи. Эксперты по городской среде и урбанисты в последнее время всё чаще и чаще заявляют, что этого делать не нужно.



— Бордюры красить не нужно. Вообще. Никак и никогда, — считает блогер-урбанист Илья Варламов. — Велик соблазн серый бордюр, будь он из бетона или из камня, покрасить в жёлто-зелёные цвета или, на худой конец, в чёрно-белые. Но не надо. Стоит вам один раз покрасить бордюр, и это уродство придётся поддерживать много лет. Во-первых, в этом нет никакого смысла. Во-вторых, краска с бордюров очень быстро сходит. Колёса машин, уборочная техника, лопаты дворников уже через месяц превратят крашеный бордюр в неаккуратное убожество. Есть только две причины красить бордюр — если вы хотите украсть деньги на краске и если надо чем-то занять дворников в межсезонье. Кстати, белить деревья тоже не нужно.

