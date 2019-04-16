16 апреля вторник
СЕЙЧАС +8°С
usd 64.25
eur 72.70
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +8°С
usd 64.25
eur 72.70
Город

«Превратят в неаккуратное убожество»: ярославец попросил чиновников отказаться от покраски бордюров

Что общественнику ответили городские власти

Поделиться

530
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Общественник уверен, что краска слезет быстро и бордюры превратятся в убожество

Фото: читатель 76.RU

Ярославский общественник Сергей Казанский обратился к властям с просьбой не красить в городе бордюры.

— Во-первых, крашеные бордюры портят облик города в зоне ЮНЕСКО, — объяснил он свою позицию изданию 76.RU. — Во-вторых, чиновники почему-то считают, что это красиво, а на самом деле краска быстро облезает и бордюры выглядят ужасно. Ну и в-третьих, по Правилам дорожного движения предусмотрена покраска бордюров только на островках безопасности, в других местах — это лишнее.

Были случаи, когда в Ярославле бордюры выкрашивали в цвета бразильского флага

Фото: мэрия Ярославля

Но у чиновников есть своё видение этой темы и, как говорят они, дело совсем не в красоте.

— Это служит вертикальной разметкой, — объяснили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Бортовой камень выше проезжей части, покраска служит для улучшения видимости автомобилистом ограждения, преграды. Окраска проводится дорожной краской, несёт функцию защиты бетона от воздействия наружных факторов и декоративную функцию.

Сергей Казанский написал в мэрию обращение с просьбой не красить бордюры и ждёт официальный ответ

Фото: Михаил Контуев

Поэтому городские власти всё же решили — красить надо. Хотя многие считают покраску бордюров пережитком советской эпохи. Эксперты по городской среде и урбанисты в последнее время всё чаще и чаще заявляют, что этого делать не нужно.

— Бордюры красить не нужно. Вообще. Никак и никогда, — считает блогер-урбанист Илья Варламов. — Велик соблазн серый бордюр, будь он из бетона или из камня, покрасить в жёлто-зелёные цвета или, на худой конец, в чёрно-белые. Но не надо. Стоит вам один раз покрасить бордюр, и это уродство придётся поддерживать много лет. Во-первых, в этом нет никакого смысла. Во-вторых, краска с бордюров очень быстро сходит. Колёса машин, уборочная техника, лопаты дворников уже через месяц превратят крашеный бордюр в неаккуратное убожество. Есть только две причины красить бордюр — если вы хотите украсть деньги на краске и если надо чем-то занять дворников в межсезонье. Кстати, белить деревья тоже не нужно.

Но в Ярославле по традиции каждый год красят в белый и стволы деревьев. Чиновники мэрии рассказали, зачем они это делают.

Ярославцам, пожалуй, ещё повезло, что здесь красят бордюры, а не место, где они должны быть

Фото: Алексей Фокин, «Центр 71»

Но переплюнули всех в этом году, пожалуй, туляки. Там белой краской покрасили землю в том месте, где должны быть установлены бордюры. А в Ярославле власти всё же услышали общественника и намерены обсудить вопрос о покраске бордюров.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

городская средаавто

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)