«Какой тебе, дура, космос»: в Петербурге прогнали художницу, пытавшуюся нарисовать Терешкову на доме

В Санкт-Петербурге во дворе дома № 9 в Транспортном переулке появился портрет Валентины Терешковой размером со всю стену здания. Первая женщина-космонавт изображена возвышающейся над Землёй на фоне звёздного неба и словно выбивает сама себя из камня. Мурал (изображение на стене) «Через тернии к звёздам» нарисовала группа питерских художников «Явь».

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково, Тутаевского района, Ярославской области. Первая в мире женщина-космонавт. Свой космический полёт Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток. За полёт удостоена звания Героя Советского Союза. Позывной женщины-космонавта был - «Чайка». Терешкова - единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку.

Художники говорят, это их первый такой масштабный рисунок, правда, создавали его без согласования с городскими властями, и чтобы закончить картину ко Дню космонавтики, граффитчикам пришлось пройти через множество препятствий. — Почему мы не согласовали? Хотя бы потому, что процедура очень долгая, и это нужно было делать еще в октябре, тратить кучу времени, — написали художники в группе «Арт-группа Явь» в соцсети «ВКонтакте». — А мы все работаем и учимся, и мы арт-группа — идеи приходят к нам спонтанно и неожиданно. Художники долго искали стену, чтобы она была не очень большой и не на окраине города, чтобы со стены не обваливалась штукатурка и под ней не стояли машины. — Началось все в 8 утра 11 апреля, — рассказала художница Анастасия. — Мы нашли отличную стенку недалеко от метро Обводный канал рядом с детской площадкой. Я пришла делать фон снизу, сколько дотянусь палкой с валиком. Через полчаса девушка, закрашивающая стену чёрной краской, привлекла внимание местной жительницы и представителей управляющей компании.

— Женщина из управляющей компании спросила, что я делаю, и ушла кому-то звонить, — сказала девушка. — А через пять минут появилась приличная с виду женщина, которая увидела, что стену красят в черный, и моментально без всяких вопросов поднялся трехэтажный мат. Это было что-то. Я узнала о себе очень много нового. Я пыталась объяснить, что я рисую и зачем, показала макет. Это не помогло. «Какой, дура, тебе космос, лучше бы дома спокойно сидела!» — выкрикнула дама.

Художники надеются, что коммунальщики не закрасят рисунок Фото: Арт-группа Явь/Vk.com

Поняв, что закончить работу на этой стене не получится, художница ушла в другое место. — У меня была еще одна стенка на примете — стена заброшенного дома! Страшный облезлый фасад, — говорит девушка. Здесь тоже гладко не вышло. Снова минут через 30 появились представители управляющей компании. Обошлось без ругани. — Приехавшие мужчина и женщина были недовольны, — рассказала Анастасия. — Сказали, что жителям нравится жёлтый старый фасад, что Терешкова и другие рисунки тут никому не нужны, что я зря стараюсь, ведь 12 апреля они всё равно всё закрасят.