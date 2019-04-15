«Какой тебе, дура, космос»: в Петербурге прогнали художницу, пытавшуюся нарисовать Терешкову на доме

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Огромный портрет Валентины Терешковой украшает двор
Фото: Арт-группа Явь/Vk.com
В Санкт-Петербурге во дворе дома № 9 в Транспортном переулке появился портрет Валентины Терешковой размером со всю стену здания. Первая женщина-космонавт изображена возвышающейся над Землёй на фоне звёздного неба и словно выбивает сама себя из камня. Мурал (изображение на стене) «Через тернии к звёздам» нарисовала группа питерских художников «Явь».
Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково, Тутаевского района, Ярославской области. Первая в мире женщина-космонавт. Свой космический полёт Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток. За полёт удостоена звания Героя Советского Союза. Позывной женщины-космонавта был - «Чайка». Терешкова - единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку.
Художники говорят, это их первый такой масштабный рисунок, правда, создавали его без согласования с городскими властями, и чтобы закончить картину ко Дню космонавтики, граффитчикам пришлось пройти через множество препятствий.
— Почему мы не согласовали? Хотя бы потому, что процедура очень долгая, и это нужно было делать еще в октябре, тратить кучу времени, — написали художники в группе «Арт-группа Явь» в соцсети «ВКонтакте». — А мы все работаем и учимся, и мы арт-группа — идеи приходят к нам спонтанно и неожиданно.
Художники долго искали стену, чтобы она была не очень большой и не на окраине города, чтобы со стены не обваливалась штукатурка и под ней не стояли машины.
— Началось все в 8 утра 11 апреля, — рассказала художница Анастасия. — Мы нашли отличную стенку недалеко от метро Обводный канал рядом с детской площадкой. Я пришла делать фон снизу, сколько дотянусь палкой с валиком.
Через полчаса девушка, закрашивающая стену чёрной краской, привлекла внимание местной жительницы и представителей управляющей компании.
— Женщина из управляющей компании спросила, что я делаю, и ушла кому-то звонить, — сказала девушка. — А через пять минут появилась приличная с виду женщина, которая увидела, что стену красят в черный, и моментально без всяких вопросов поднялся трехэтажный мат. Это было что-то. Я узнала о себе очень много нового. Я пыталась объяснить, что я рисую и зачем, показала макет. Это не помогло. «Какой, дура, тебе космос, лучше бы дома спокойно сидела!» — выкрикнула дама.
Поняв, что закончить работу на этой стене не получится, художница ушла в другое место.
— У меня была еще одна стенка на примете — стена заброшенного дома! Страшный облезлый фасад, — говорит девушка.
Здесь тоже гладко не вышло. Снова минут через 30 появились представители управляющей компании. Обошлось без ругани.
— Приехавшие мужчина и женщина были недовольны, — рассказала Анастасия. — Сказали, что жителям нравится жёлтый старый фасад, что Терешкова и другие рисунки тут никому не нужны, что я зря стараюсь, ведь 12 апреля они всё равно всё закрасят.
Закончили рисунок ребята уже вечером — приехали с подъёмником, когда у коммунальщиков закончился рабочий день.
— Мы доделали Терешкову поздно, но мимо все еще ходили местные жители, — говорят художники. — И когда они видели результат, благодарили нас. Мы немного отдохнем и сегодня же покрасим стену первого дома обратно в родной цвет, чтобы нас не привлекли по статье «Вандализм».