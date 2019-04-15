«Это был шок, когда папы не стало»: как живёт приют для бездомных без Иосифа Шубладзе

Печальная весть о смерти Иосифа Шубладзе, основателя приюта для бездомных в Рыбинске, потрясла не только жителей Ярославской области, но и людей из других регионов страны. Человек, на котором висел такой груз ответственности, скоропостижно умер. Практически сразу после смерти Иосифа Гурамовича продолжать его дело взялись родные: его дочь Анна, жена и лучший друг Гена Симонайтис. Анна Шубладзе рассказала, как живёт рыбинский приют для бездомных без его основателя и с какими проблемами столкнулся.



— Это был для меня шок, когда папы не стало. Кто может, кроме него, этим заниматься… Мы пока вливаемся, пока всё нормально. В мае планируем открыть социальную столовую на первом этаже. В первую очередь — это помощь остро нуждающимся, малообеспеченным людям города путем предоставления им горячего питания. Мы планируем обеспечить всех нуждающихся завтраком, обедом и ужином. Нам нужны стройматериалы: штукатурка, цемент, напольная плитка и ещё много чего. Рабочая сила у нас есть — это наши друзья и знакомые, — рассказала Анна.

Приют Шубладзе помогает освоиться бездомным. Люди живут здесь столько, сколько посчитают нужным. Главное — жить по уставу и не пить Фото: Благотворительный фонд «Дари Добро» Рыбинск/Vk.com

Каждый в приюте отвечает за свою работу: Анна ведёт группу благотворительного фонда «Дари добро» в социальных сетях, общается с людьми, которые готовы помочь. Её мама работает завхозом, а Гена сейчас собирает книги для подопечных приюта.

Анна рассказала, что в планах осуществить то, что не успел отец: отремонтировать второй этаж и переселить туда подопечных приюта. На первом этаже хотят обустроить библиотеку, офис и кабинет медика. Пока больших проблем с продуктами в приюте нет. Но крупы, сахар, консервы, компоты, лук и хлеб готовы принять всегда.



— Когда папа был жив, я редко бывала в приюте. Я чаще там фотографировала. В моих планах было стать фотографом. Теперь я в приюте нахожусь практически каждый день, — рассказывает Анна.



Приюту помогают московские бизнесмены Фото: Благотворительный фонд «Дари Добро» Рыбинск/Vk.com