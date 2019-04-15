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Город
Фоторепортаж

В Ярославль привезли трофейное оружие из Сирии: фоторепортаж

На железнодорожном вокзале — целый поезд танков и экипировки

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На Московский вокзал сегодня пришло много ярославцев

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославль приехал поезд «Сирийский перелом». Состав привёз необычные экспонаты — трофейное оружие из Сирии. 

Поезд остановится на несколько часов, из-за военной выставки около вокзала ограничили парковку. Рабочий день в разгаре, но посмотреть на технику пришло немало людей.

Поезд состоит из 18 вагонов, привезли свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов, уточняется на официальном сайте проекта. 

Рассказывают об оружии российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии. На технике, привезённой из Сирии, видны пробоины от пуль, на корпусах — арабская вязь. Что происходит около поезда — в нашем фоторепортаже.

Ярославцы разглядывают бронированный штурмовой автомобиль

На корпусах техники — арабская вязь

На машинах следы от пуль

Многоцелевой бронированный автомобиль

Мальчишкам интересны автоматы

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
15 апр 2019 в 14:30

Рухлядь ) Товарищи чиновники когда экономику страны будете поднимать ? Или нельзя поднять чего нету )))

Горожанин
15 апр 2019 в 13:48

А до которого часа сегодня эта выставка?

Гость1
15 апр 2019 в 15:40

До которого часа работает выставка???