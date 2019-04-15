В Ярославль привезли трофейное оружие из Сирии: фоторепортаж

Сегодня в Ярославль приехал поезд «Сирийский перелом». Состав привёз необычные экспонаты — трофейное оружие из Сирии.



Поезд остановится на несколько часов, из-за военной выставки около вокзала ограничили парковку. Рабочий день в разгаре, но посмотреть на технику пришло немало людей.



Поезд состоит из 18 вагонов, привезли свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов, уточняется на официальном сайте проекта.

