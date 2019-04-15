Обсуждение проблем районов Ярославля скрыли от общественности

Каждый понедельник у мэра Ярославля проходят общегородские планёрки с подчинёнными, представителями управлений МВД, МЧС, ГИБДД, крупных городских предприятий, общественниками. Как правило, совещание длится около часа, на нём обсуждают темы от дорог до подготовки к субботникам в каждом районе города. В этот понедельник мэр решил скрыть часть обсуждения от общественности.
Это произошло перед началом обсуждения по районам и после того, как обсудили первую заграничную поездку Владимира Волкова в немецкий город-побратим Ханау.
— Это был завершающий вопрос. В открытой части всё, — сказал мэр Владимир Волков, после чего камеры и трансляцию планёрки отключили.
В мэрии прокомментировали отключение камер.
— Вопрос был направлен на организацию субботника. Это внутренний вопрос, — ответил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.
На этом совещании объявили, что перенос мусорных контейнеров поближе к домам закрепят в правилах благоустройства города.
Саму традицию утренних планёрок в администрации ввёл экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов, где он нередко выдавал яркие цитаты о жизни города.