Обсуждение проблем районов Ярославля скрыли от общественности

Каждый понедельник у мэра Ярославля проходят общегородские планёрки с подчинёнными, представителями управлений МВД, МЧС, ГИБДД, крупных городских предприятий, общественниками. Как правило, совещание длится около часа, на нём обсуждают темы от дорог до подготовки к субботникам в каждом районе города. В этот понедельник мэр решил скрыть часть обсуждения от общественности.

Это произошло перед началом обсуждения по районам и после того, как обсудили первую заграничную поездку Владимира Волкова в немецкий город-побратим Ханау.