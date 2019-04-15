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Город
Планёрка у мэра

Обсуждение проблем районов Ярославля скрыли от общественности

Мэр сделал городскую планёрку более закрытой

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Когда перешли к обсуждению районов, мэр попросил прервать трансляцию 

Фото: кадр с видео онлайн-трансляции городской планёрки

Каждый понедельник у мэра Ярославля проходят общегородские планёрки с подчинёнными, представителями управлений МВД, МЧС, ГИБДД, крупных городских предприятий, общественниками. Как правило, совещание длится около часа, на нём обсуждают темы от дорог до подготовки к субботникам в каждом районе города. В этот понедельник мэр решил скрыть часть обсуждения от общественности. 

Это произошло перед началом обсуждения по районам и после того, как обсудили первую заграничную поездку Владимира Волкова в немецкий город-побратим Ханау. 

— Это был завершающий вопрос. В открытой части всё, — сказал мэр Владимир Волков, после чего камеры и трансляцию планёрки отключили. 

В мэрии прокомментировали отключение камер.

— Вопрос был направлен на организацию субботника. Это внутренний вопрос, — ответил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. 

На этом совещании объявили, что перенос мусорных контейнеров поближе к домам закрепят в правилах благоустройства города. 

Саму традицию утренних планёрок в администрации ввёл экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов, где он нередко выдавал яркие цитаты о жизни города. 

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мэрияпланёрка

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
15 апр 2019 в 13:00

На то он и мэр, чтобы скрывать обсуждения. А дороги можно и не обсуждать, одни и те же ямы, сколько не говори. Только языками чешут, как бабки на заваленке.

Гражданин
15 апр 2019 в 16:52

Спальные районы просто помойка !!! Ветер поднимает с дорог песок и вихрями разносит по округе. Газоны стекают зловонной жижей на дороги и тротуары. Город утопает в дерьме !!!

михаил
15 апр 2019 в 13:21

На самом деле Отстаньте уже от нашего многоуважаемого народом мэра что прицепились он не за этим приезжал сюда чтобы у вас тут дурачков слушать хватит приставать