«25 домов на одну мусорную площадку»: как теперь ярославцы будут выбрасывать отходы

Сегодня в администрации Ярославля обсудили подробности идеи мэра — передвинуть контейнерные площадки поближе к домам жителей. Смысл изменений в том, что те площадки, которые находятся на территории города, должны переместить на территории жилых домов. Таких площадок в Ярославле 642 из 944.

— При этом некоторые контейнерные площадки обслуживают 11 и более домов. Рекордсмен у нас на Суздальской, 27, где площадка обслуживает 25 домов, — рассказал чиновник, замещающий должность заммэра, Александр Асриянц. — Мы провели правовую экспертизу действующего законодательства — по нормативам коммунальные отходы накапливаются по принципу «где мусорят, там и складируются для последующего вывоза». А управляющие организации безусловно в соответствии со всеми действующими нормами и правилами обязаны обеспечить содержание контейнерных площадок, включая очистку. Эти затраты включены в тариф на содержание жилого фонда. Размещение контейнерных площадок на муниципальных землях должно осуществляться исключительно по согласованию с местными органами власти.