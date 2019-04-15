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Город

«25 домов на одну мусорную площадку»: как теперь ярославцы будут выбрасывать отходы

Мэр приказал передвинуть контейнеры поближе к домам

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Контейнерные площадки по правилам могут стоять не ближе чем в 20 метрах от дома

Фото: Александра Савельева 

Сегодня в администрации Ярославля обсудили подробности идеи мэра — передвинуть контейнерные площадки поближе к домам жителей. Смысл изменений в том, что те площадки, которые находятся на территории города, должны переместить на территории жилых домов. Таких площадок в Ярославле 642 из 944. 

— При этом некоторые контейнерные площадки обслуживают 11 и более домов. Рекордсмен у нас на Суздальской, 27, где площадка обслуживает 25 домов, — рассказал чиновник, замещающий должность заммэра, Александр Асриянц. — Мы провели правовую экспертизу действующего законодательства — по нормативам коммунальные отходы накапливаются по принципу «где мусорят, там и складируются для последующего вывоза». А управляющие организации безусловно в соответствии со всеми действующими нормами и правилами обязаны обеспечить содержание контейнерных площадок, включая очистку. Эти затраты включены в тариф на содержание жилого фонда. Размещение контейнерных площадок на муниципальных землях должно осуществляться исключительно по согласованию с местными органами власти. 

Инициативу сделают обязательной — внесут изменения в правила благоустройства города, где пропишут, что контейнерные площадки должны размещаться у многоквартирных домов, но не ближе 20 метров. Если возможности перенести площадку нет, то в исключительных случаях разрешат её оставить на городской земле, но содержать её должны будут жители через управдом. По замыслу, дополнительных затрат ярославцы понести не должны. 

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Анна Елкина

ТЕГИ

мусорный скандал

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КОММЕНТАРИИ (7)

Аноним
15 апр 2019 в 11:09

Предлагаю все контейнеры передвинуть под окна мэра на красную площадь!!! Пусть наслаждается ароматами мусорной столицы!!!

zloygnom
15 апр 2019 в 10:34

а освободившуюся городскую землю прихватизируют и понастроят там свечек?

Маленький мук
15 апр 2019 в 10:53

А почему жители должны убирать мусор, который высыпается из баков из-за их несвоевременной уборки и как следствие переполненности баков?