Союз журналистов России о блокировке ярославских сайтов: «Нужно выработать понятные правила игры»

Ситуация, которая произошла с нами и нашими коллегами из «Яркуба», облетела всю страну. Наш сайт был заблокирован по решению Генпрокуратуры на 12 часов. Тогда как «Яркуб» разблокировали только сегодня, спустя три дня. Всё дело в заметке, где была фотография с надписью на здании УМВД. Там рядом с фамилией Путин написали оскорбительное слово. По поводу блокировки сайтов высказался и Союз журналистов России, который внимательно следит за происходящим. Публикуем высказывание наших коллег.

Союз журналистов России неоднократно предупреждал о возможном «вольном толковании» правоприменительной практики недавно вступивших в силу законов о «фейк-ньюз» и об оскорблении власти.



Не прошло и нескольких дней, и, к большому сожалению, мы уже имеем печальный прецедент — ситуацию в Ярославле с блокировкой местных интернет-ресурсов за публикации фотографий, истолкованных Роскомнадзором и Генпрокуратурой как оскорбление власти. Подобное развитие событий, подчёркиваем ещё раз, ожидалось и нами, и СМИ и является прямым следствием принятия упомянутых законов.



При этом мы считаем, что публикации непристойных, нецензурных и оскорбительных выражений, надписей, фотографий и т. п., в каком бы виде они ни были представлены и в чью бы сторону ни были направлены, неприемлемы как с этической, так и с общечеловеческой точки зрения.



В связи с данным прецедентом Союз журналистов России полагает необходимым безотлагательно организовать встречи председателя СЖР с руководством Роскомнадзора и Генпрокуратуры для того, чтобы выработать понятные всем «правила игры» в создавшейся ситуации. Переговоры о возможности подобных встреч уже ведутся.

