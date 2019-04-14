Союз журналистов России о блокировке ярославских сайтов: «Нужно выработать понятные правила игры»

Ситуация, которая произошла с нами и нашими коллегами из «Яркуба», облетела всю страну. Наш сайт был заблокирован по решению Генпрокуратуры на 12 часов. Тогда как «Яркуб» разблокировали только сегодня, спустя три дня. Всё дело в заметке, где была фотография с надписью на здании УМВД. Там рядом с фамилией Путин написали оскорбительное слово. По поводу блокировки сайтов высказался и Союз журналистов России, который внимательно следит за происходящим. Публикуем высказывание наших коллег.
Заявление Союза журналистов России по поводу блокировки интернет-ресурсов 76.RU и издания «Яркуб»:
Союз журналистов России неоднократно предупреждал о возможном «вольном толковании» правоприменительной практики недавно вступивших в силу законов о «фейк-ньюз» и об оскорблении власти.
Не прошло и нескольких дней, и, к большому сожалению, мы уже имеем печальный прецедент — ситуацию в Ярославле с блокировкой местных интернет-ресурсов за публикации фотографий, истолкованных Роскомнадзором и Генпрокуратурой как оскорбление власти. Подобное развитие событий, подчёркиваем ещё раз, ожидалось и нами, и СМИ и является прямым следствием принятия упомянутых законов.
При этом мы считаем, что публикации непристойных, нецензурных и оскорбительных выражений, надписей, фотографий и т. п., в каком бы виде они ни были представлены и в чью бы сторону ни были направлены, неприемлемы как с этической, так и с общечеловеческой точки зрения.
В связи с данным прецедентом Союз журналистов России полагает необходимым безотлагательно организовать встречи председателя СЖР с руководством Роскомнадзора и Генпрокуратуры для того, чтобы выработать понятные всем «правила игры» в создавшейся ситуации. Переговоры о возможности подобных встреч уже ведутся.
Одновременно Союз журналистов России приветствует недавно произведённую разблокировку ранее заблокированных медиаресурсов Ярославля.
Союз журналистов России подтверждает, что будет очень внимательно следить за каждым случаем правоприменительной практики в связи с новыми законами и при необходимости немедленно реагировать обращениями в соответствующие компетентные органы, а также предпринимать иные шаги по защите наших коллег.
Реакцию на происходящее главного редактора 76.RU Ольги Прохоровой вы можете прочитать тут.