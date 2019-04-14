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  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

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Город

«Заблокировали за правду»: реакция соцсетей на закрытие сайта 76.RU

Публикуем самые яркие мнения ярославцев и не только

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Сайт был заблокирован на 12 часов

Фото: Ольга Прохорова

После того как наш сайт был заблокирован Роскомнадзором на 12 часов из-за заметки, где было сказано об оскорбительной надписи рядом с фамилией «Путин», наша редакция получила множество добрых слов от читателей. Мы благодарны каждому, кто откликнулся, каждому, кто написал слова поддержки в комментариях и прислал нам письма на почту.

Самые яркие комментарии мы публикуем на нашем сайте.

— Выглядит нелепо. Жаль, что Роскомнадзор не заблокировать. Так и охота их в бан отправить, — пишет Сергей Ветлов.

— Ну, видимо, в прокуратуре это единственная проблема, которую надо решать! — говорит Алёна Ива.

— М-да. Докатились. А ведь со всех утюгов кричим, как ненавистные нам страны с их «загнивающими» режимами притесняют журналистов-правдорубов и свободу слова. Тьфу, лицемерие. Держитесь, 76.RU, — комментирует случившееся Саня Санчо.

— Держитесь! Все адекватные люди вас поддерживают. Цензура не пройдёт, — говорит Александр Шкварко.

— Красавчики! Не сдавайтесь! Пермь с вами, ребята, — пишут нам из других городов.

— Заблокировали за правду. Кстати, благодаря этому скандалу о существовании Ярославля узнали во всем мире, — прокомментировали случившееся на нашем сайте.

Господа чиновники забыли, что мы живём в 21-м веке. Мы вас поддерживаем. Удачи вам. Вы  — отражение реальной жизни, — оставил комментарий гость сайта 76.RU.

Друзья! Спасибо вам большое за тёплые слова. И хотя злорадные комментарии из серии «как хорошо, что вас прикрыли» тоже появлялись, мы очень рады, что позитивных откликов и слов поддержки было больше.

Кстати, наш редактор Ольга Прохорова написала своё отношение к произошедшему. Её текст можно почитать здесь.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

блокировкаПутинРоскомнадзор

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КОММЕНТАРИИ (2)

Ярославец
14 апр 2019 в 19:35

Не могу зайти на сайт 76.ru .Вылазит сообщение об ошибке,якобы отсутствует безопасное подключение и мои данные могут с этого сайта украсть.Пытаюсь зайти все-равно,не тут то было! В общем блокируют 76.ru! Включил анонимайзер VPN и ,о чудо! тут же спокойно зашел на сайт! Из чего делаю вывод,что дурью мается Роскомнадзор,мстит сайту за неудаление материалов о б оскорблении "Того,о ком нельзя говорить"

Гость
14 апр 2019 в 17:38

Свободу Ассанжу!!!!!!!!!!