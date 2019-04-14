«Заблокировали за правду»: реакция соцсетей на закрытие сайта 76.RU

— Выглядит нелепо. Жаль, что Роскомнадзор не заблокировать. Так и охота их в бан отправить, — пишет Сергей Ветлов.

После того как наш сайт был заблокирован Роскомнадзором на 12 часов из-за заметки, где было сказано об оскорбительной надписи рядом с фамилией «Путин», наша редакция получила множество добрых слов от читателей. Мы благодарны каждому, кто откликнулся, каждому, кто написал слова поддержки в комментариях и прислал нам письма на почту.

— Ну, видимо, в прокуратуре это единственная проблема, которую надо решать! — говорит Алёна Ива.



— М-да. Докатились. А ведь со всех утюгов кричим, как ненавистные нам страны с их «загнивающими» режимами притесняют журналистов-правдорубов и свободу слова. Тьфу, лицемерие. Держитесь, 76.RU, — комментирует случившееся Саня Санчо.



— Держитесь! Все адекватные люди вас поддерживают. Цензура не пройдёт, — говорит Александр Шкварко.



— Красавчики! Не сдавайтесь! Пермь с вами, ребята, — пишут нам из других городов.



— Заблокировали за правду. Кстати, благодаря этому скандалу о существовании Ярославля узнали во всем мире, — прокомментировали случившееся на нашем сайте.



Господа чиновники забыли, что мы живём в 21-м веке. Мы вас поддерживаем. Удачи вам. Вы — отражение реальной жизни, — оставил комментарий гость сайта 76.RU.



Друзья! Спасибо вам большое за тёплые слова. И хотя злорадные комментарии из серии «как хорошо, что вас прикрыли» тоже появлялись, мы очень рады, что позитивных откликов и слов поддержки было больше.

