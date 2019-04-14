Расскажите бабушкам и дедушкам: как в майские праздники будут выплачивать пенсию в Ярославле

Длинные выходные на майские праздники внесли коррективы в доставку пенсий. Если ваши родные получают пенсию в отделениях почты или на дом, расскажите им, как в этом году будут проходить выплаты.



В городских отделениях почты с 5-ти разовой доставкой (выходные суббота и воскресение) и 6-ти разовой доставкой:

22 апреля — за 22, 23 апреля.



В городских отделениях почты с 5-ти разовой доставкой (выходные суббота и воскресение)



19 апреля — за 19 и 21 апреля;



20 апреля — за 20, 22 и 23 апреля.



В городских отделениях почты с 6-ти разовой доставкой:

