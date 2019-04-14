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Город

Расскажите бабушкам и дедушкам: как в майские праздники будут выплачивать пенсию в Ярославле

Опубликован график работы Почты России

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График изменился из-за майских праздников

Фото: Александра Савельевак

Длинные выходные на майские праздники внесли коррективы в доставку пенсий. Если ваши родные получают пенсию в отделениях почты или на дом, расскажите им, как в этом году будут проходить выплаты.

В городских отделениях почты с 5-ти разовой доставкой (выходные суббота и воскресение) и 6-ти разовой доставкой:

22 апреля — за 22, 23 апреля.

В городских отделениях почты с 5-ти разовой доставкой (выходные суббота и воскресение)

19 апреля — за 19 и 21 апреля;

20 апреля — за 20, 22 и 23 апреля.

В городских отделениях почты с 6-ти разовой доставкой:

4 мая — за 4,5 мая;

8 мая — за 8, 9 мая;

6, 7, 10 мая — по установленному графику.

В отделениях почты с 5-ти разовой доставкой (выходной вс.–пн.):

4 мая — за 4, 5, 6 мая;

8 мая — за 8, 9 мая;

7, 10 мая — по установленному графику.

В отделениях почты с 5-ти разовой доставкой (выходной сб.–вс.):

3 мая — за 4,5 мая;

6 мая — за 6, 9 мая;

7 мая — за 7,10 мая;

8 мая — за 8, 11, 12 мая.

— Доставка пенсий и иных социальных выплат будет осуществляться в пределах периода доставки пенсии и не ранее, чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику, — сообщили в пресс-службе управления Почты России в Ярославле.

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ТЕГИ

пенсияПочта России

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
14 апр 2019 в 10:42

Никак не будут , единоросы заботятся только о себе и о своих детях которые живут в загнивающей Европе )