Расскажите бабушкам и дедушкам: как в майские праздники будут выплачивать пенсию в Ярославле

Длинные выходные на майские праздники внесли коррективы в доставку пенсий. Если ваши родные получают пенсию в отделениях почты или на дом, расскажите им, как в этом году будут проходить выплаты.
В городских отделениях почты с 5-ти разовой доставкой (выходные суббота и воскресение) и 6-ти разовой доставкой:
22 апреля — за 22, 23 апреля.
В городских отделениях почты с 5-ти разовой доставкой (выходные суббота и воскресение)
19 апреля — за 19 и 21 апреля;
20 апреля — за 20, 22 и 23 апреля.
В городских отделениях почты с 6-ти разовой доставкой:
4 мая — за 4,5 мая;
8 мая — за 8, 9 мая;
6, 7, 10 мая — по установленному графику.
В отделениях почты с 5-ти разовой доставкой (выходной вс.–пн.):
4 мая — за 4, 5, 6 мая;
8 мая — за 8, 9 мая;
7, 10 мая — по установленному графику.
В отделениях почты с 5-ти разовой доставкой (выходной сб.–вс.):
3 мая — за 4,5 мая;
6 мая — за 6, 9 мая;
7 мая — за 7,10 мая;
8 мая — за 8, 11, 12 мая.
— Доставка пенсий и иных социальных выплат будет осуществляться в пределах периода доставки пенсии и не ранее, чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику, — сообщили в пресс-службе управления Почты России в Ярославле.