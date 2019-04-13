У Павловской рощи попытаются запретить строительство высоток

Неравнодушные жители Брагино уже не первый раз просят властей обратить внимание на то, как близко высотки подобрались к Павловской роще на берегу Волги. Весной экскаваторы начали рыть новый котлован в поле перед парком, но тогда даже общественники признали, что это законно.



Однако застройщик Павловской рощи — депутат муниципалитета Роман Галагаев, признался, что по части земли, где он собирается строить, действительно прошла граница охраняемой природной территории.



— Мы купили участок, а через год расчертили границы рощи, проведя их по нашей земле, — пояснял депутат.

