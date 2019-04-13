У Павловской рощи попытаются запретить строительство высоток

Неравнодушные жители Брагино уже не первый раз просят властей обратить внимание на то, как близко высотки подобрались к Павловской роще на берегу Волги. Весной экскаваторы начали рыть новый котлован в поле перед парком, но тогда даже общественники признали, что это законно.
Однако застройщик Павловской рощи — депутат муниципалитета Роман Галагаев, признался, что по части земли, где он собирается строить, действительно прошла граница охраняемой природной территории.
— Мы купили участок, а через год расчертили границы рощи, проведя их по нашей земле, — пояснял депутат.
С его слов, на этот участке планировались к застройке невысокие жилые дома, а самая близкая к деревьям парка территория была бы зоной отдыха. Но даже такой вариант многим местным жителям кажется сомнительным.
Первоначально в представленном проекте застройки территории предполагалось, что на этом участке появятся таунхаусы — три дома по шесть квартир.
— Есть вероятность, что нам удастся зону жилой рекреации сделать рекреационной зоной. А зону Ж1, где планируется построить многоэтажки, перевести в зону с максимальным ограничением этажности строительства, — рассказал новый заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.