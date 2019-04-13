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Город

У Павловской рощи попытаются запретить строительство высоток

Об этом умоляют властей жители Брагино

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Частичка рощи действительно вошла в территорию застройщика 

Фото: Читатель 76.RU

Неравнодушные жители Брагино уже не первый раз просят властей обратить внимание на то, как близко высотки подобрались к Павловской роще на берегу Волги. Весной экскаваторы начали рыть новый котлован в поле перед парком, но тогда даже общественники признали, что это законно.

Однако застройщик Павловской рощи — депутат муниципалитета Роман Галагаев, признался, что по части земли, где он собирается строить, действительно прошла граница охраняемой природной территории.

— Мы купили участок, а через год расчертили границы рощи, проведя их по нашей земле, — пояснял депутат.

С его слов, на этот участке планировались к застройке невысокие жилые дома, а самая близкая к деревьям парка территория была бы зоной отдыха. Но даже такой вариант многим местным жителям кажется сомнительным.

Первоначально в представленном проекте застройки территории предполагалось, что на этом участке появятся таунхаусы — три дома по шесть квартир. 

— Есть вероятность, что нам удастся зону жилой рекреации сделать рекреационной зоной. А зону Ж1, где планируется построить многоэтажки, перевести в зону с максимальным ограничением этажности строительства, — рассказал новый заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
13 апр 2019 в 16:32

Пора Роме двигаться

Инженер1
13 апр 2019 в 19:19

Землю секвестировать (прецендент - строительство Юбилейного моста), галагаева лишить мандатства.