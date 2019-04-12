Ярославский депутат о своей декларации: «Приятно быть богатым, но всё не так»

Сегодня стали известны доходы депутатов Ярославской областной думы. Судя по декларации, больше всех денег заработал Михаил Никешин. Сам депутат объяснил, что в документ закралась неточность, и данные получились неверными.

— Приятно быть богатым, но все не так, — говорит Никешин. — Я в 2018 году продал крупный земельный участок под строительство многоквартирных домов, но со мной расплатились не деньгами, а квартирами. Я их потом продал. А в доходы попали и продажа участка, и продажа квартир. Как бы произошло задвоение. Отсюда и такая цифра. Сейчас буду разбираться с бухгалтером и решать, что делать дальше, чтобы данные соответствовали действительности.

