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Город

Ярославский депутат о своей декларации: «Приятно быть богатым, но всё не так»

Михаил Никешин нашёл ошибку в подсчётах бухгалтерии

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Михаил Никешин обнаружил ошибку в расчётах

Фото: Ярославская областная дума

Сегодня стали известны доходы депутатов Ярославской областной думы. Судя по декларации, больше всех денег заработал Михаил Никешин. Сам депутат объяснил, что в документ закралась неточность, и данные получились неверными.

— Приятно быть богатым, но все не так, — говорит Никешин. — Я в 2018 году продал крупный земельный участок под строительство многоквартирных домов, но со мной расплатились не деньгами, а квартирами. Я их потом продал. А в доходы попали и продажа участка, и продажа квартир. Как бы произошло задвоение. Отсюда и такая цифра. Сейчас буду разбираться с бухгалтером и решать, что делать дальше, чтобы данные соответствовали действительности.

Напомним, данные о доходах депутатов опубликовали сегодня на сайте Ярославской областной думы. Мы посмотрели, кто заработал больше всех, а кто еле сводит концы с концами.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

доходы депутатов

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
12 апр 2019 в 20:52

Надо бы разобраться: каким образом завладел КРУПНЫМ земельным участком ?