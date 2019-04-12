Деньги ярославцев выводили за рубеж: в Ярославле раскрыли финансовую пирамиду на 50 миллионов

В Ярославле полиция расследует крупное уголовное дело. Оно связано с преступной финансовой пирамидой в Ярославле. Консалтинговая компания заманивала ярославцев высокими процентами. Люди заключали липовые договоры с настоящими подписями и печатями, вкладывали свои деньги, а потом забирали выручку. Клиентам ежемесячно выплачивали 15–17% от суммы займа взамен на пользование их деньгами. Но как это обычно случается, в какой-то момент офис компании закрылся, а телефон перестал отвечать. Таким образом, несколько сотен ярославцев лишились своих денег.

— Организация действовала по единому сценарию: она была нацелена на то, чтобы забрать деньги граждан, вывести их за границу, а руководителю покинуть страну, — рассказал начальник следственного управления УМВД России Андрей Мешков.



Главный региональный офис организации находился в Ярославле. Руководитель этой организации долгое время находился в международном розыске. В этом году его поймали и экстрадировали из Чехии в Россию. Ему уже предъявлено объявление, и сейчас он находится в СИЗО.



— В деятельность этой организации было вовлечено большое количество граждан. Речь идет не только о жителях Ярославской области, но и жителях более 60 субъектов страны. Сумма ущерба превышает 50 миллионов рублей, — добавил Андрей Мешков.



Сейчас ищут других подозреваемых. Обвинение уже предъявлено двоим руководителям финансовой пирамиды. Им грозит наказание от 6 до 10 лет тюрьмы.

Основные признаки финансовой пирамиды:

1. Баснословно высокие проценты.

2. Людей убеждают не забирать проценты, а довложить их.

3. Принцип «приведи как можно больше людей».

