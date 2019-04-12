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Город

Женщина, у которой приставы незаконно списали деньги, смогла вернуть их назад: как она это сделала

Жительница Ярославской области больше трёх месяцев доказывала свою правоту

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Приставы вернули женщине 2500 рублей

Фото: Александра Савельева

Женщине, у которой приставы по ошибке списали задолженность по штрафам ГИБДД, вернули деньги.

Правда, свою правоту ей пришлось доказывать и даже обращаться к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину.

Напомним, у женщины списали две с половиной тысячи рублей. Как оказалось, нарушала ПДД другая гражданка, полная тёзка ни в чём не повинной женщины. Деньги не возвращали больше трёх месяцев.

— Для этой женщины 2500 — это немаленькая сумма. Женщина проживает в сельской местности, — рассказал Сергей Бабуркин. — Я не буду раскрывать её персональные данные, но намекну, что у неё самая распространённая фамилия в России.

Судебные приставы признались: такие ситуации случаются. В зоне риска — люди с распространёнными фамилиями.

— В случае, если человек, не являясь должником, установил, что с него списывают деньги, надо срочно предпринять меры, чтобы избежать применения мер принудительного исполнения — наложения ареста на счета, ограничения права регистрации транспортного средства, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

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Анна Лурье

ТЕГИ

судебные приставыдолги

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
12 апр 2019 в 14:00

Это службе судебных приставов надо предпринять срочные меры к тому, чтобы перестать кошмарить невиновных граждан. Кроме ФИО, у человека есть еще огромное количество данных, которые вносятся во все анкеты, протоколы, заявления, и они никак не могут совпадать. Пора вводить штрафы к гос. структурам за необоснованное списание средств с граждан, тогда эти списания сразу прекратятся.