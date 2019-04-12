Женщина, у которой приставы незаконно списали деньги, смогла вернуть их назад: как она это сделала

Женщине, у которой приставы по ошибке списали задолженность по штрафам ГИБДД, вернули деньги.
Правда, свою правоту ей пришлось доказывать и даже обращаться к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину.
Напомним, у женщины списали две с половиной тысячи рублей. Как оказалось, нарушала ПДД другая гражданка, полная тёзка ни в чём не повинной женщины. Деньги не возвращали больше трёх месяцев.
— Для этой женщины 2500 — это немаленькая сумма. Женщина проживает в сельской местности, — рассказал Сергей Бабуркин. — Я не буду раскрывать её персональные данные, но намекну, что у неё самая распространённая фамилия в России.
Судебные приставы признались: такие ситуации случаются. В зоне риска — люди с распространёнными фамилиями.
— В случае, если человек, не являясь должником, установил, что с него списывают деньги, надо срочно предпринять меры, чтобы избежать применения мер принудительного исполнения — наложения ареста на счета, ограничения права регистрации транспортного средства, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.