Женщина, у которой приставы незаконно списали деньги, смогла вернуть их назад: как она это сделала

Женщине, у которой приставы по ошибке списали задолженность по штрафам ГИБДД, вернули деньги.

Правда, свою правоту ей пришлось доказывать и даже обращаться к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину.

Напомним, у женщины списали две с половиной тысячи рублей. Как оказалось, нарушала ПДД другая гражданка, полная тёзка ни в чём не повинной женщины. Деньги не возвращали больше трёх месяцев.

— Для этой женщины 2500 — это немаленькая сумма. Женщина проживает в сельской местности, — рассказал Сергей Бабуркин. — Я не буду раскрывать её персональные данные, но намекну, что у неё самая распространённая фамилия в России.