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Город

В День Победы бомбардировщики из Москвы залетят в Ярославль

Над городом покажут шоу воздушно-космические силы России

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В этот праздник над городом пролетят москвичи 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле анонсировали часть программы на День Победы в этом году. Так, к нам залетят самолёты военно-космических сил России после парада в Москве. 

— Договорились о том, что три самолета после парада в Москве пролетят и над нашей Советской площадью, — написал губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в социальных сетях.

Это сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, знаменитый «Белый лебедь», не имеющий аналогов в мире, и Ту-95МС — турбовинтовой стратегический бомбардировщик. 

Также ярославцев ждёт большой парад военной техники, шествие «Бессмертного полка», полевая кухня. Полная программа праздника будет опубликована позднее. 

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День Победы

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