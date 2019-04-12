В День Победы бомбардировщики из Москвы залетят в Ярославль

В Ярославле анонсировали часть программы на День Победы в этом году. Так, к нам залетят самолёты военно-космических сил России после парада в Москве.

— Договорились о том, что три самолета после парада в Москве пролетят и над нашей Советской площадью, — написал губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в социальных сетях.

Это сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, знаменитый «Белый лебедь», не имеющий аналогов в мире, и Ту-95МС — турбовинтовой стратегический бомбардировщик.

Также ярославцев ждёт большой парад военной техники, шествие «Бессмертного полка», полевая кухня. Полная программа праздника будет опубликована позднее.