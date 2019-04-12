Молодого ярославца, спасшего дом от взрыва газа, позвали на работу в МЧС

Стаса Мавренкова, который в феврале спас в Ярославле целую многоэтажку от взрыва газа, пригласили работать в МЧС. 26 марта Стаса наградили медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Вручил её лично глава МЧС Евгений Зиничев. Вместе со Стасом награждали и его друга, Александра Суханова, который тоже помог предотвратить трагедию.



— Зиничев прилетел на вертолёте в аэропорт в Рыбинске. Мы с Сашей приехали туда. Он спросил, почему я не работаю в МЧС, я ответил, что хотел бы, но из-за армии, скорее всего, не получится (парень не служил. — Прим. ред). Через пару дней после награждения мне позвонили из ярославского управления МЧС и пригласили на собеседование, — рассказал Стас Мавренков.