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Город

У ярославского планетария появилась звезда в честь космонавта-рекордсмена

Он дольше всех пробыл в космосе

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Новая звезда с отпечатком ладони Сергея Крикалёва

Фото: мэрия Ярославля

На Аллее космонавтов у ярославского планетария появилась 14-я звезда с отпечатком ладони космонавта. Это звезда в честь Сергея Крикалёва — советского и авационного спортсмена, космонавта-рекордсмена по времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов). Его рекорд был побит спустя десять лет.

Сейчас Сергею 60 лет, свой последний полёт в космос он совершил в 2005 году. Родился космонавт в Ленинграде. 

— Аллея космонавтов была заложена в Ярославле в 2013 году. Сейчас на ней установлено 14 именных звезд с отпечатками ладоней космонавтов. Среди них и звезды именитой ярославны Валентины Терешковой и космонавта Алексея Овчинина, который в настоящее время находится на Международной космической станции, — уточнили в мэрии Ярославля. 

Новая звезда

Фото: Мэрия Ярославля

Недавно Алексей Овчинин отправился на Международную космическую станцию. Это получилось у него со второго раза, после того как осенью прошлого года на космодроме Байконур случилась авария, и корабль «Союз» не взлетел. Тогда за этой ситуацией следил весь мир. 

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