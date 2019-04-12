У ярославского планетария появилась звезда в честь космонавта-рекордсмена

На Аллее космонавтов у ярославского планетария появилась 14-я звезда с отпечатком ладони космонавта. Это звезда в честь Сергея Крикалёва — советского и авационного спортсмена, космонавта-рекордсмена по времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов). Его рекорд был побит спустя десять лет.

Сейчас Сергею 60 лет, свой последний полёт в космос он совершил в 2005 году. Родился космонавт в Ленинграде.

— Аллея космонавтов была заложена в Ярославле в 2013 году. Сейчас на ней установлено 14 именных звезд с отпечатками ладоней космонавтов. Среди них и звезды именитой ярославны Валентины Терешковой и космонавта Алексея Овчинина, который в настоящее время находится на Международной космической станции, — уточнили в мэрии Ярославля.