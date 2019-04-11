Кресты завалились: в Ярославле затопило Осташинское кладбище

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8 апреля 2019
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26 марта 2019
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Первые весенние подтопления проявили себя на Осташинском кладбище в Ярославле. Здесь затопило новый сектор: вода залила проходы между могилами, кое-где повалились кресты.
Из-за ЧП временно запретили захоронения на новой территории кладбища, которая, как выяснил 76.RU, просто была не готова к использованию.
— Этот участок земли пока не готов к захоронению. Здесь не были проведены строительно-монтажные работы из-за того, что вовремя не была подготовлена проектная документация на участок агентством по строительству Ярославля, — рассказал Эдуард Старовец, главный специалист отдела организации коммунальных услуг департамента городского хозяйства. — Захоронения продолжаются на территории действующего кладбища, которое функционирует в штатном режиме. Его не затопило, так как при строительстве были установлены водопропускные трубы, дренажная система, водоотводные каналы.
Напомним, в Ярославле назревала огромная проблема с местами для захоронений. Ещё предыдущий мэр Владимир Слепцов заявлял, что через год в городе мёртвых хоронить негде будет. В администрации долго искали место для строительства нового кладбища, нашли временное решение — выделили кусок земли у Осташинского (единственного действующего в Ярославле) и экстренно приступили к строительству. Но до весенних паводков построить не успели.