Кресты завалились: в Ярославле затопило Осташинское кладбище

Мприя 11 апр 2019 в 20:02

Осенью 2018 в этом секторе был похоронен мой дед. Администрация кладбища прекрасно понимала, что эту месность затопит. Поменять места захоронения было невозможно т.к . Позиция адмиристрации кладбища такая. : у людей горе, они не будут сопротивляться...хороним в болоте.

Самое страшное, что с осени мы не можем подойти к могиле...точнее доплыть...мало того...глина засасывает не на шутку...одну женщину засасало по колено на этом месте....если бы не помогли такие же приезжие на это болото-кладбище...не знаю чем бы дело закончилось...НЕ ПОНИМАЮ ГДЕ ПОМОЩИ ПРОСИТЬ,-ВСЁ БЕСПОЛЕЗНО!