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Город

Кресты завалились: в Ярославле затопило Осташинское кладбище

На новом секторе запретили делать новые захоронения

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Новый сектор Осташинского кладбища утопает в грязи 

Фото: Gtk.tv

Первые весенние подтопления проявили себя на Осташинском кладбище в Ярославле. Здесь затопило новый сектор: вода залила проходы между могилами, кое-где повалились кресты. 

Из-за ЧП временно запретили захоронения на новой территории кладбища, которая, как выяснил 76.RU, просто была не готова к использованию. 

Оказалось, новый сектор кладбища технически не готов к использованию

— Этот участок земли пока не готов к захоронению. Здесь не были проведены строительно-монтажные работы из-за того, что вовремя не была подготовлена проектная документация на участок агентством по строительству Ярославля, — рассказал Эдуард Старовец, главный специалист отдела организации коммунальных услуг департамента городского хозяйства. — Захоронения продолжаются на территории действующего кладбища, которое функционирует в штатном режиме. Его не затопило, так как при строительстве были установлены водопропускные трубы, дренажная система, водоотводные каналы. 

Напомним, в Ярославле назревала огромная проблема с местами для захоронений. Ещё предыдущий мэр Владимир Слепцов заявлял, что через год в городе мёртвых хоронить негде будет. В администрации долго искали место для строительства нового кладбища, нашли временное решение — выделили кусок земли у Осташинского (единственного действующего в Ярославле) и экстренно приступили к строительству. Но до весенних паводков построить не успели. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

кладбище

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
11 апр 2019 в 20:09

Мэр опять ничего не видит и не слышит.

Мприя
11 апр 2019 в 20:02

Осенью 2018 в этом секторе был похоронен мой дед. Администрация кладбища прекрасно понимала, что эту месность затопит. Поменять места захоронения было невозможно т.к . Позиция адмиристрации кладбища такая. : у людей горе, они не будут сопротивляться...хороним в болоте.
Самое страшное, что с осени мы не можем подойти к могиле...точнее доплыть...мало того...глина засасывает не на шутку...одну женщину засасало по колено на этом месте....если бы не помогли такие же приезжие на это болото-кладбище...не знаю чем бы дело закончилось...НЕ ПОНИМАЮ ГДЕ ПОМОЩИ ПРОСИТЬ,-ВСЁ БЕСПОЛЕЗНО!

гость
11 апр 2019 в 18:13

Так чего ещё от глины ждать? Вниз она воду не пустит, так и будет болото, пока сверху не высохнет.