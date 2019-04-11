В Брагино рядом с жилыми домами раскидали отрубленные копыта

В Ярославле на улице Громова неподалёку от жилых домов № 26 и 28 раскидали отрубленные копыта, предположительно, коровьи. Жуткую находку обнаружила местная жительница.

— Вчера останки валялись около контейнерных баков, а сегодня их перетащили в поле. Запах стоит ужасный, — рассказала в соцсетях Ирина Юдина. — Там рядом магазин продуктовый, может, они после разруба выкинули? Раньше такого никогда не было.

Информация об останках крупного рогатого скота уже дошла до областного департамента ветеринарии, который займётся случившимся и выяснит, кто это сделал.