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Город

В Брагино рядом с жилыми домами раскидали отрубленные копыта

По району Ярославля распространяется трупный запах

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Мешки с останками перетащили в центр пустыря 

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com 

В Ярославле на улице Громова неподалёку от жилых домов № 26 и 28 раскидали отрубленные копыта, предположительно, коровьи. Жуткую находку обнаружила местная жительница. 

— Вчера останки валялись около контейнерных баков, а сегодня их перетащили в поле. Запах стоит ужасный, — рассказала в соцсетях Ирина Юдина. — Там рядом магазин продуктовый, может, они после разруба выкинули? Раньше такого никогда не было. 

Информация об останках крупного рогатого скота уже дошла до областного департамента ветеринарии, который займётся случившимся и выяснит, кто это сделал. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
11 апр 2019 в 15:01

значит где то возле мэрии выкинут рога скоро