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«Коробку из бетона памятником сделали»: реакция соцсетей на скандал со зданием речного вокзала

Ярославцы обсуждают конфликт вокруг выявленного памятника культуры на Волжской набережной

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Здание бывшего речного вокзала объявили памятником, когда собственник уже делал там ремонт

Фото: Александра Савельева

В серьёзный скандал вылился конфликт градозащитников и чиновников с собственником здания бывшего речного вокзала на Волжской набережной в Ярославле. После того, как объект объявили выявленным памятником культуры, уже после того, как его начали модернизировать, владелец здания задумался о том, чтобы законсервировать постройку. Мы уже рассказывали подробности этого конфликта.

Сейчас в интернете ярославцы активно обсуждают эту тему и спорят друг с другом в социальных сетях. Публикуем самые яркие комментарии с портала 76.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

Эдуард Сюмкин:

— Радуйтесь градозащитники и ходите любоваться теперь на развалины. Люди хоть что-то хотят сделать в городе, но местные против всего — одни палки в колёса. Даже эту коробку из бетона умудрились памятником сделать. Только за памятниками тоже надо ухаживать, а не тупо охранять.

Александр Киселёв:

— С нашими чиновниками честно работать невозможно — когда деньги за здание брали, молчали, что это памятник, а как начал человек по-своему делать, сразу всполошились.

Житель города:

— Лучше бы эти «представители департамента охраны объектов культурного наследия» и «общественники» не фарсом занимались, а реальными делами. Дай им волю — и город превратится в одну большую помойку из разваливающихся «памятников» культурного наследия. Что этот хлам консервировать? Нет в нём ценности — всё уничтожено перестройкой. Сейчас, когда есть люди с ресурсами, способные модернизировать здание, то им мешают.

Полина Антонова:

— Общественники пусть покупают себе это здание и нацеловывают эту страшную рухлядь. Никакой ценности оно не несёт. Ему 42 года, а не века — страшное, неудобное и пугающее. Правильно новый владелец делает, в идеале вообще создать нечто новое и красивое, на века, в наше время ничего красивого практически не создают. Сейчас новый собственник действительно возьмёт и бросит всё в таком виде, и местные и туристы будут видеть вот этот треш! Не вся рухлядь имеет ценность — от чего-то пора избавляться!

Валерий Солдаткин:

— Это центр ЮНЕСКО, если объект относится к охраняемой территории, да ещё имеет статус культурного наследия — перестройка запрещена — понятно было с самого начала. Тот, кто разрешил, знал это и просто развёл собственника на бабки.

Саня Санчо:

— Объекты в стиле советского неоконструктивизма больше привлекают иностранных туристов, чем отделанные пластиковым сайдингом коробки в современном стиле. Вот бы вернули зданию исторический вид, чтобы выглядел так, каким был только построенный при Совке, а внутри современный интерьер. Но уж коли собственник скупится, чтобы здание в руинах не стояло, видимо, сделают по его проекту.

Ваня:

— Мы должны чтить свою историю и защищать её. О чём думал собственник, когда покупал здание? То, что его признали памятником, — правильно. Нечего защищать миллионеров — хотят иметь шикарное здание на Волжской набережной, пусть вкладываются.

Напомним, в прошлом году часть здания бывшего речного вокзала купила компания «Байтек Машинери». По их планам, здание должны были глубоко модернизировать и восстановить с учётом современных тенденций в архитектуре. Но как только начались работы, в дело вмешались активисты-историки и потребовали внести это здание в объекты выявленных памятников. И чиновники присвоили зданию такой статус.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

речной вокзал

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
10 апр 2019 в 16:57

ну понятно Кто спонСер..он же памятник!сохранить Труднее чем развалиться разорвать..мало! СССР ТОЖЕ РАЗВАЛИЛИ и активно грабят остатки.

гость
10 апр 2019 в 18:44

ну в общем то в комментах всё сказано - "Байтек машинери" лоханулись, не проверив статус объекта и зоны расположения как следует , а теперь пытаются свалить на кого то - мол издержки им компенсируйте или разрешите всё по-быстрому сломать раз уж мы вложились - считаю что компанию надо обязать отреставрировать здание (потому как они уже наломали там) за свой счёт, а чиновника который разрешил это - под статью и возмещение ущерба

Ярославна
10 апр 2019 в 17:42

Согласна с Солдаткиным и Саней Санчо, комменты в защиту перестройки речного вокзала, похоже, настучали граждане, нанятые собственником-"спонсером", который якобы "задумался над тем, чтобы законсервировать стройку". Уже остомерзело смотреть на одинаковые времянки из пенопласта и сайдинга, убогие вентфасады, которые сыплются через пару лет эксплуатации и прочие "достижения" современной коммерческо-малоархитектурной мысли. Речной вокзал был построен по интересному проекту, их нормальных конструкций, качественно. Красивое здание было, с зимним садом внутри, да еще с современным, по тем временам, конечно, кинотеатром - я отлично его помню! Нормально отремонтировать и восстановить жмотится собственник, потому как у него задача - сделать не красиво, а доходно, а это значит, натолкать побольше арендных площадей в очередную потенциальную "Зимнюю вишню". А наивные глупцы ему поддакивают: "Да-да, нам красиво сделайте!".