«Коробку из бетона памятником сделали»: реакция соцсетей на скандал со зданием речного вокзала

Здание бывшего речного вокзала объявили памятником, когда собственник уже делал там ремонт
Фото: Александра Савельева
В серьёзный скандал вылился конфликт градозащитников и чиновников с собственником здания бывшего речного вокзала на Волжской набережной в Ярославле. После того, как объект объявили выявленным памятником культуры, уже после того, как его начали модернизировать, владелец здания задумался о том, чтобы законсервировать постройку. Мы уже рассказывали подробности этого конфликта.
Сейчас в интернете ярославцы активно обсуждают эту тему и спорят друг с другом в социальных сетях. Публикуем самые яркие комментарии с портала 76.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
Эдуард Сюмкин:
— Радуйтесь градозащитники и ходите любоваться теперь на развалины. Люди хоть что-то хотят сделать в городе, но местные против всего — одни палки в колёса. Даже эту коробку из бетона умудрились памятником сделать. Только за памятниками тоже надо ухаживать, а не тупо охранять.
Александр Киселёв:
— С нашими чиновниками честно работать невозможно — когда деньги за здание брали, молчали, что это памятник, а как начал человек по-своему делать, сразу всполошились.
Житель города:
— Лучше бы эти «представители департамента охраны объектов культурного наследия» и «общественники» не фарсом занимались, а реальными делами. Дай им волю — и город превратится в одну большую помойку из разваливающихся «памятников» культурного наследия. Что этот хлам консервировать? Нет в нём ценности — всё уничтожено перестройкой. Сейчас, когда есть люди с ресурсами, способные модернизировать здание, то им мешают.
Полина Антонова:
— Общественники пусть покупают себе это здание и нацеловывают эту страшную рухлядь. Никакой ценности оно не несёт. Ему 42 года, а не века — страшное, неудобное и пугающее. Правильно новый владелец делает, в идеале вообще создать нечто новое и красивое, на века, в наше время ничего красивого практически не создают. Сейчас новый собственник действительно возьмёт и бросит всё в таком виде, и местные и туристы будут видеть вот этот треш! Не вся рухлядь имеет ценность — от чего-то пора избавляться!
Валерий Солдаткин:
— Это центр ЮНЕСКО, если объект относится к охраняемой территории, да ещё имеет статус культурного наследия — перестройка запрещена — понятно было с самого начала. Тот, кто разрешил, знал это и просто развёл собственника на бабки.
Саня Санчо:
— Объекты в стиле советского неоконструктивизма больше привлекают иностранных туристов, чем отделанные пластиковым сайдингом коробки в современном стиле. Вот бы вернули зданию исторический вид, чтобы выглядел так, каким был только построенный при Совке, а внутри современный интерьер. Но уж коли собственник скупится, чтобы здание в руинах не стояло, видимо, сделают по его проекту.
Ваня:
— Мы должны чтить свою историю и защищать её. О чём думал собственник, когда покупал здание? То, что его признали памятником, — правильно. Нечего защищать миллионеров — хотят иметь шикарное здание на Волжской набережной, пусть вкладываются.
Напомним, в прошлом году часть здания бывшего речного вокзала купила компания «Байтек Машинери». По их планам, здание должны были глубоко модернизировать и восстановить с учётом современных тенденций в архитектуре. Но как только начались работы, в дело вмешались активисты-историки и потребовали внести это здание в объекты выявленных памятников. И чиновники присвоили зданию такой статус.