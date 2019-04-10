«Коробку из бетона памятником сделали»: реакция соцсетей на скандал со зданием речного вокзала

В серьёзный скандал вылился конфликт градозащитников и чиновников с собственником здания бывшего речного вокзала на Волжской набережной в Ярославле. После того, как объект объявили выявленным памятником культуры, уже после того, как его начали модернизировать, владелец здания задумался о том, чтобы законсервировать постройку. Мы уже рассказывали подробности этого конфликта.

Сейчас в интернете ярославцы активно обсуждают эту тему и спорят друг с другом в социальных сетях. Публикуем самые яркие комментарии с портала 76.RU и нашей группы во «ВКонтакте».



Эдуард Сюмкин:

— Радуйтесь градозащитники и ходите любоваться теперь на развалины. Люди хоть что-то хотят сделать в городе, но местные против всего — одни палки в колёса. Даже эту коробку из бетона умудрились памятником сделать. Только за памятниками тоже надо ухаживать, а не тупо охранять.

Александр Киселёв:

— С нашими чиновниками честно работать невозможно — когда деньги за здание брали, молчали, что это памятник, а как начал человек по-своему делать, сразу всполошились.

Житель города:

— Лучше бы эти «представители департамента охраны объектов культурного наследия» и «общественники» не фарсом занимались, а реальными делами. Дай им волю — и город превратится в одну большую помойку из разваливающихся «памятников» культурного наследия. Что этот хлам консервировать? Нет в нём ценности — всё уничтожено перестройкой. Сейчас, когда есть люди с ресурсами, способные модернизировать здание, то им мешают.

Полина Антонова:

— Общественники пусть покупают себе это здание и нацеловывают эту страшную рухлядь. Никакой ценности оно не несёт. Ему 42 года, а не века — страшное, неудобное и пугающее. Правильно новый владелец делает, в идеале вообще создать нечто новое и красивое, на века, в наше время ничего красивого практически не создают. Сейчас новый собственник действительно возьмёт и бросит всё в таком виде, и местные и туристы будут видеть вот этот треш! Не вся рухлядь имеет ценность — от чего-то пора избавляться!

