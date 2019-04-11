В Ярославской области приставы по ошибке списали с женщины несколько тысяч рублей. И не возвращают

В Ярославской области судебные приставы по ошибке списали деньги со счёта женщины. Дело в том, что жительница Переславского района является полной тезкой должницы. Прошло около трёх месяцев, а деньги так и не вернули. Женщина устала писать приставам, поэтому обратилась к уполномоченному по правам человека Ярославской области Сергею Бабуркину.



— У этой женщины арестовали 2500 рублей. Для неё это немаленькая сумма. Женщина проживает в сельской местности. Пока ситуация не разрешена, новые деньги, которые поступят на её счёт, тоже могут быть арестованы, — рассказал Сергей Бабуркин. — Я не буду раскрывать её персональные данные, но намекну, что у неё самая распространённая фамилия в России.