11 апреля четверг
СЕЙЧАС +1°С
usd 64.74
eur 72.95
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 64.74
eur 72.95
Город

В Ярославской области приставы по ошибке списали с женщины несколько тысяч рублей. И не возвращают

Ей пришлось обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека

Поделиться

1 075
5 Обсудить

Все новости

Все новости

Об этой истории рассказал журналистам уполномоченный по правам человека Ярославской области

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области судебные приставы по ошибке списали деньги со счёта женщины. Дело в том, что жительница Переславского района является полной тезкой должницы. Прошло около трёх месяцев, а деньги так и не вернули. Женщина устала писать приставам, поэтому обратилась к уполномоченному по правам человека Ярославской области Сергею Бабуркину.

— У этой женщины арестовали 2500 рублей. Для неё это немаленькая сумма. Женщина проживает в сельской местности. Пока ситуация не разрешена, новые деньги, которые поступят на её счёт, тоже могут быть арестованы, — рассказал Сергей Бабуркин. — Я не буду раскрывать её персональные данные, но намекну, что у неё самая распространённая фамилия в России.

В УФССП России по Ярославской области рассказали, что такие случаи бывают. Если вы попали в подобную ситуацию, вам немедленно нужно обратиться к судебным приставам.

— Периодически стоит проверять свои долги на сайте службы. Как только гражданин понял, что попал в число «двойников», то сразу необходимо обратиться в управление, предоставить документы, в том числе СНИЛС. Судебный пристав внесёт в базу «двойников», чтобы ситуация не повторялась, — прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. — В исполнительный документ должен включаться один из уникальных идентификаторов физического лица, а также юридического лица или ИП. Это позволит обеспечить применение мер принудительного исполнения исключительно в отношении лиц, являющихся сторонами исполнительного производства, и снизит случаи их ошибочной идентификации.

Бывают и такие случаи, когда ярославцы меняют фамилии, чтобы не платить за кредит. Читайте, как в таком случае ищут должника.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

приставыдолг

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (5)

Маленький мук
11 апр 2019 в 08:17

Обычная история - дернуть денежки в пользу государства, это у нас быстро делается. А вот возвратить обратно незаконно отобранные деньги, государство не торопится. Это правовое государство? И что значит полный "двойник"? У них и даты рождения совпадают?

Горожанка
11 апр 2019 в 08:37

Приставы-это неудачники, которые больше никуда не смогли пристроиться. Считают, что придя на работу , они уже оказали нам немалую услугу, ведь их зарплата так мала. Редкостный бардак в их ведомстве и никакой эффективности. Сидят бумажки шлют, писанина- вся их работа. Списывают долги, если есть что на счетах в банках. А так откидываются бумажками в основном. Ах да, и на 76.ру в статьях гремят, вот как они славно того гражданина привлекли и этого. Это , видимо, такие единичные случаи, что об этот трубят по всем СМИ как о победе на чемпионате мира.

Гость
11 апр 2019 в 08:29

Частый случай