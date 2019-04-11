В Ярославской области приставы по ошибке списали с женщины несколько тысяч рублей. И не возвращают

В Ярославской области судебные приставы по ошибке списали деньги со счёта женщины. Дело в том, что жительница Переславского района является полной тезкой должницы. Прошло около трёх месяцев, а деньги так и не вернули. Женщина устала писать приставам, поэтому обратилась к уполномоченному по правам человека Ярославской области Сергею Бабуркину.
— У этой женщины арестовали 2500 рублей. Для неё это немаленькая сумма. Женщина проживает в сельской местности. Пока ситуация не разрешена, новые деньги, которые поступят на её счёт, тоже могут быть арестованы, — рассказал Сергей Бабуркин. — Я не буду раскрывать её персональные данные, но намекну, что у неё самая распространённая фамилия в России.
В УФССП России по Ярославской области рассказали, что такие случаи бывают. Если вы попали в подобную ситуацию, вам немедленно нужно обратиться к судебным приставам.
— Периодически стоит проверять свои долги на сайте службы. Как только гражданин понял, что попал в число «двойников», то сразу необходимо обратиться в управление, предоставить документы, в том числе СНИЛС. Судебный пристав внесёт в базу «двойников», чтобы ситуация не повторялась, — прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. — В исполнительный документ должен включаться один из уникальных идентификаторов физического лица, а также юридического лица или ИП. Это позволит обеспечить применение мер принудительного исполнения исключительно в отношении лиц, являющихся сторонами исполнительного производства, и снизит случаи их ошибочной идентификации.
Бывают и такие случаи, когда ярославцы меняют фамилии, чтобы не платить за кредит. Читайте, как в таком случае ищут должника.