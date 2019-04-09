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«Взрослые зря думают, что решили проблему». Колонка школьника о том, как подростки добывают спиртное

Подросток из Ярославля Тимофей Кирьянов размышляет, почему дети ищут алкоголь

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Тимофей удивился, узнав, как просто подростку купить в Ярославле алкоголь

Фото: Александра Савельева, Тимофей Кирьянов

15-летний школьник из Ярославля Тимофей Кирьянов столкнулся с тем, как его ровесники покупают алкоголь и выпивают. Подросток решил поделиться своими наблюдениями в колонке для 76.RU.


Недавно я вышел погулять со своим другом, и, когда мы болтали, зашла речь о самом наболевшем — о школе. Приятель рассказал, что ему надоело учиться и что лучше поскорее закончить 9-й класс, чтобы свалить подальше от «любимой» школы.

— И куда ты собираешься? — поинтересовался я.

— Мать надоела, постоянно говорит думать о будущем, а мне пофигу, — не раздумывая, ответил друг. — Просто хочется гулять, а будущее само собой образуется.

Мы с ним посмеялись и пошли дальше. Побродили по торговому центру и некоторым заволжским дворикам. И когда прощались, он вдруг спросил.

— Слушай, а не хочешь расслабиться и выпить чего-нибудь крепкого?

Я, подумав, что это рофл (шутка. — Прим. ред.), посмеялся и пошёл домой.

На следующий день я забыл эту историю и опять позвал его погулять. Приятель хриплым голосом нехотя согласился. Мы встретились, и я, мягко говоря, удивился — он шатался, и от него очень сильно несло алкоголем. Я решил прикольнуться:

— Ты чё, бухал всю ночь? У тебя такое опухшее табло.

Он, опустив голову, с трудом заговорил:

— Ну да, вчера немного выпил со знакомым.

После этих слов мы присели на какие-то шины. Честно говоря, он уже не мог стоять нормально. Начал рассказывать:

— Мы вчера попрощались, мне позвонил знакомый и позвал поиграть в приставку. Я согласился и вышел. Сразу всё пошло не по плану. Он повёл меня к магазину «24 часа». Когда зашли, сразу запахло сушёной рыбой с пивом. Он говорит продавщице: «Мне полторашку нефильтрованного и литр рома за 200 рублей». Уже выйдя из магазина, я спросил, почему продали алкоголь и не попросили паспорт, а он говорит: «Места надо знать». Дальше весь вечер уговаривал попробовать хоть немного. И всё же уломал. И вот я выпиваю первую рюмку и с того момента абсолютно ничего не помню.

Он ещё добавил в своё оправдание, что согласился выпивать из-за проблем в школе и с родителями.

Я его послушал и понял: ему проще выбрать путь лёгкого и быстрого расслабления, чем решать свои проблемы. И всегда найдутся магазин и продавец, которые помогут сделать это. Так что зря вы, взрослые, думаете, что запретили детям продавать алкоголь и решили проблему. Это не так.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

алкогольподросткидети

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КОММЕНТАРИИ (3)

Дарий
9 апр 2019 в 20:55

Парень молодец. Трезвое понимание проблем и то что бухло не решает их, а только множит.
По заголовку - конечно все это понимают. Другое дело ловить и пресекать. Тут почему-то активисты лучше справляются, чем чиновники, которые зарплату за это получают.

Alex
9 апр 2019 в 20:44

Воспитание ? Не, не слышали!