«Взрослые зря думают, что решили проблему». Колонка школьника о том, как подростки добывают спиртное

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Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
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Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Тимофей удивился, узнав, как просто подростку купить в Ярославле алкоголь
15-летний школьник из Ярославля Тимофей Кирьянов столкнулся с тем, как его ровесники покупают алкоголь и выпивают. Подросток решил поделиться своими наблюдениями в колонке для 76.RU.
Недавно я вышел погулять со своим другом, и, когда мы болтали, зашла речь о самом наболевшем — о школе. Приятель рассказал, что ему надоело учиться и что лучше поскорее закончить 9-й класс, чтобы свалить подальше от «любимой» школы.
— И куда ты собираешься? — поинтересовался я.
— Мать надоела, постоянно говорит думать о будущем, а мне пофигу, — не раздумывая, ответил друг. — Просто хочется гулять, а будущее само собой образуется.
Мы с ним посмеялись и пошли дальше. Побродили по торговому центру и некоторым заволжским дворикам. И когда прощались, он вдруг спросил.
— Слушай, а не хочешь расслабиться и выпить чего-нибудь крепкого?
Я, подумав, что это рофл (шутка. — Прим. ред.), посмеялся и пошёл домой.
На следующий день я забыл эту историю и опять позвал его погулять. Приятель хриплым голосом нехотя согласился. Мы встретились, и я, мягко говоря, удивился — он шатался, и от него очень сильно несло алкоголем. Я решил прикольнуться:
— Ты чё, бухал всю ночь? У тебя такое опухшее табло.
Он, опустив голову, с трудом заговорил:
— Ну да, вчера немного выпил со знакомым.
После этих слов мы присели на какие-то шины. Честно говоря, он уже не мог стоять нормально. Начал рассказывать:
— Мы вчера попрощались, мне позвонил знакомый и позвал поиграть в приставку. Я согласился и вышел. Сразу всё пошло не по плану. Он повёл меня к магазину «24 часа». Когда зашли, сразу запахло сушёной рыбой с пивом. Он говорит продавщице: «Мне полторашку нефильтрованного и литр рома за 200 рублей». Уже выйдя из магазина, я спросил, почему продали алкоголь и не попросили паспорт, а он говорит: «Места надо знать». Дальше весь вечер уговаривал попробовать хоть немного. И всё же уломал. И вот я выпиваю первую рюмку и с того момента абсолютно ничего не помню.
Он ещё добавил в своё оправдание, что согласился выпивать из-за проблем в школе и с родителями.
Я его послушал и понял: ему проще выбрать путь лёгкого и быстрого расслабления, чем решать свои проблемы. И всегда найдутся магазин и продавец, которые помогут сделать это. Так что зря вы, взрослые, думаете, что запретили детям продавать алкоголь и решили проблему. Это не так.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Парень молодец. Трезвое понимание проблем и то что бухло не решает их, а только множит.
По заголовку - конечно все это понимают. Другое дело ловить и пресекать. Тут почему-то активисты лучше справляются, чем чиновники, которые зарплату за это получают.