«Взрослые зря думают, что решили проблему». Колонка школьника о том, как подростки добывают спиртное

15-летний школьник из Ярославля Тимофей Кирьянов столкнулся с тем, как его ровесники покупают алкоголь и выпивают. Подросток решил поделиться своими наблюдениями в колонке для 76.RU.





Недавно я вышел погулять со своим другом, и, когда мы болтали, зашла речь о самом наболевшем — о школе. Приятель рассказал, что ему надоело учиться и что лучше поскорее закончить 9-й класс, чтобы свалить подальше от «любимой» школы.



— И куда ты собираешься? — поинтересовался я.



— Мать надоела, постоянно говорит думать о будущем, а мне пофигу, — не раздумывая, ответил друг. — Просто хочется гулять, а будущее само собой образуется.



Мы с ним посмеялись и пошли дальше. Побродили по торговому центру и некоторым заволжским дворикам. И когда прощались, он вдруг спросил.



— Слушай, а не хочешь расслабиться и выпить чего-нибудь крепкого?



Я, подумав, что это рофл (шутка. — Прим. ред.), посмеялся и пошёл домой.



На следующий день я забыл эту историю и опять позвал его погулять. Приятель хриплым голосом нехотя согласился. Мы встретились, и я, мягко говоря, удивился — он шатался, и от него очень сильно несло алкоголем. Я решил прикольнуться:



— Ты чё, бухал всю ночь? У тебя такое опухшее табло.



Он, опустив голову, с трудом заговорил:



— Ну да, вчера немного выпил со знакомым.



После этих слов мы присели на какие-то шины. Честно говоря, он уже не мог стоять нормально. Начал рассказывать:



— Мы вчера попрощались, мне позвонил знакомый и позвал поиграть в приставку. Я согласился и вышел. Сразу всё пошло не по плану. Он повёл меня к магазину «24 часа». Когда зашли, сразу запахло сушёной рыбой с пивом. Он говорит продавщице: «Мне полторашку нефильтрованного и литр рома за 200 рублей». Уже выйдя из магазина, я спросил, почему продали алкоголь и не попросили паспорт, а он говорит: «Места надо знать». Дальше весь вечер уговаривал попробовать хоть немного. И всё же уломал. И вот я выпиваю первую рюмку и с того момента абсолютно ничего не помню.



Он ещё добавил в своё оправдание, что согласился выпивать из-за проблем в школе и с родителями.



Я его послушал и понял: ему проще выбрать путь лёгкого и быстрого расслабления, чем решать свои проблемы. И всегда найдутся магазин и продавец, которые помогут сделать это. Так что зря вы, взрослые, думаете, что запретили детям продавать алкоголь и решили проблему. Это не так.

