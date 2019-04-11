«Пришел бы кто, поговорил»: в Ярославле дом 91-летнего ветерана три года заливает грунтовыми водами

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Лилия Георгиевна живёт одна в стареньком деревянном доме в посёлке Иваньково
Фото: Марина Бодрова
В Ярославле подвал дома ветерана Великой Отечественной войны затопило грунтовыми водами. 91-летняя Лилия Георгиевна оказалась одна в водяной ловушке. Участок вокруг маленького деревянного домика тоже затопило. На помощь к пожилой женщине пришли волонтёры добровольческого волонтерского центра «Научись спасать жизнь» и волонтёры поискового отряда «Партизан». В прошлые выходные они привезли деревянные поддоны, чтобы пенсионерка могла передвигаться по участку, и с помощью мотопомпы выкачали воду из подвалов.
— Ситуация лучше не стала. В воскресенье мы снова к ней поедем. Будем выкачивать воду из подвала и чистить ливнёвки. Постараемся, чтоб вода ушла хотя бы с участка. Но всё это даёт временный эффект, — рассказал волонтёр Артём.
Лилия Георгиевна рассказала волонтёрам, что она страдает от потопов уже три года. Главная проблема в том, что её огород находится в низине.
— Её дом находится словно в воронке. По сторонам её окружают дома, которые стоят выше уровня участка Лилии Георгиевны. И видимо, кто-то из соседей перекрыл ливнёвки, когда делал ремонт. Теперь к бабушке даже до крыльца не дойти, не промочив ноги, — рассказывает представитель добровольческого волонтёрского центра «Научись спасать жизнь» Марина Бодрова.
О Лилии Георгиевне
У Лилии Георгиевны нет семьи. Муж умер много лет назад, а детей не было по состоянию здоровья. Навещает пенсионерку её племянница и соцработник.
Женщина рассказала волонтёрам, что в годы войны она работала в Даниловском районе, где шила одежду.
У Лилии Георгиевны есть всё необходимое для жизни, говорят волонтёры. Единственное, чем можно порадовать бабушку — подарить ей трость.
— Очень будем рады теплым носкам, размер примерно 37-й. Пуховый платок - порадовать бабушку, — написала в соцсетях волонтёр Дарья Воронина.
— Почему бы и не помочь Лилии Георгиевне? Это человек другого поколения. Ей не нужны деньги. Только бы пришёл кто-нибудь, поговорил, помог немного по хозяйству, — говорит Марина Бодрова.
Если вы можете и хотите помочь Лилии Георгиевне, напишите представителю добровольческого волонтёрского центра «Научись спасать жизнь» Марине Бодровой.
Мы писали о ещё одном ветеране Валентине Махалине. 90-летний мужчина жил один в землянке в нечеловеческих условиях. После публикации 76.RU ярославцы скинулись ему на новый дом. Но, к сожалению, Валентин Иванович не дожил до переезда.