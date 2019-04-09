Власти рассказали, когда в Ярославле отключат отопление

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Некоторым ярославцам стало уже слишком жарко с батареями
Некоторые жители города уже перегрелись с отоплением весной
К нам в редакцию стали поступать вопросы о том, когда в Ярославле отключат отопление. Этот вопрос мы задали городской администрации.
— Точных дат пока нет, смотрим по погоде, когда среднесуточная температура будет больше +5 градусов, — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Напомним, включают отопление осенью, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится ниже +8 градусов.
Кстати, в этом году ярославцам придётся платить больше за «коммуналку», особенно по тарифу за вывоз мусора, который подорожает на треть.