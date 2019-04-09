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Город

Власти рассказали, когда в Ярославле отключат отопление

Некоторым ярославцам стало уже слишком жарко с батареями

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Некоторые жители города уже перегрелись с отоплением весной 

Фото: Александра Савельева

К нам в редакцию стали поступать вопросы о том, когда в Ярославле отключат отопление. Этот вопрос мы задали городской администрации.

— Точных дат пока нет, смотрим по погоде, когда среднесуточная температура будет больше +5 градусов, — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля. 

Напомним, включают отопление осенью, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится ниже +8 градусов. 

Кстати, в этом году ярославцам придётся платить больше за «коммуналку», особенно по тарифу за вывоз мусора, который подорожает на треть

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Анна Елкина

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отопление

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
9 апр 2019 в 12:10

Каждый год одинаковый вопрос и, соответсвенно, тот же ответ. Как-будто когда-то отключали при иных обстоятельствах.