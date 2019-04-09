Власти рассказали, когда в Ярославле отключат отопление

К нам в редакцию стали поступать вопросы о том, когда в Ярославле отключат отопление. Этот вопрос мы задали городской администрации.

— Точных дат пока нет, смотрим по погоде, когда среднесуточная температура будет больше +5 градусов, — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Напомним, включают отопление осенью, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится ниже +8 градусов.

Кстати, в этом году ярославцам придётся платить больше за «коммуналку», особенно по тарифу за вывоз мусора, который подорожает на треть.