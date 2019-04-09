Прощай, история: рестораны, которые больше в Ярославле уже не откроются

Порой, закрываясь, кафе уносит с собой частичку чьих-то воспоминаний, оставляя в душе нежную тоску. За последние несколько лет Ярославль изменился на рынке общепита: одни заведения сменяют другие порой с невероятной скоростью. Мы решили вспомнить настоящих мастодонтов своего времени, которые привлекали толпы гостей своей неповторимой изюминкой, но, увы, сегодня оказались уже не востребованы. Это кафе и рестораны, закрывшиеся не так давно.

Че Гевара, всё



Кофейня проработала 8 лет

Эта кофейня проработала на Юбилейной площади восемь лет, и теперь её закрывают. Заведение проработает ещё до середины мая, а потом его переделают в продолжение ресторана по соседству. Как можно догадаться из названия в честь латиноамериканского революционера, кофейня предлагала кубинскую (скорее мексиканскую) кухню и отличный кофе. И если первое не всегда удавалось на отлично, то атмосфера, царящая вокруг, и аромат крепкого кофе исправляли ситуацию.



— Сразу после майских праздников кофейня прекратит своё существование! Эта мысль в моей голове жила целый год. И этой весной всё-таки мы приняли это очень болезненное решение. Всё потому, что на протяжении пяти лет steak house «Честный Стейк» не может разместить всех гостей, — написал ресторатор Дмитрий Левченко. — Поэтому принято решение закрыть кофейню и сделать второй зал «Честного Стейка»! Где: проспект Ленина, 26.

Кафе «Столбы»



«Столбы» теперь неузнаваемы

Это был совсем не атмосферный ресторан, а, скорее, столовая. Но с какой вкусной кухней! Кажется, дома вовек так не приготовишь. «Школьные» песочные пирожные, куриные супчики и даже сосиски — здесь можно было отобедать за очень скромную сумму. Теперь же каменное здание обшили серыми панелями под стиль ларьков Слепцова, а внутри сделали, как сейчас модно (но уже скучно), крафтовое винное заведение под названием Friends.



Внутри приятно, но обычно

Где: проспект Толбухина, 45

Бар «Пни»



Культовое местечко

Сколько весёлых компаний собиралось вечерами в этом незамысловатом месте. Деревянный тёмный интерьер навевал атмосферу 1990-х, а недорогая выпивка и закуска привлекали народ. Может быть, это заведение и не было особенным, но оно было душевным. На сегодняшний день оно просто закрыто.



Где: Большая Октябрьская, 57

People bar



Модный был бар

Модное лет шесть назад местечко расположилось в длинном гараже, разукрашенном в цвета британского флага. Там подавали отличные бургеры и смешивали множество коктейлей. С пятницы по воскресенье по вечерам здесь разворачивались такие тусовки, что мест свободных не было даже постоять. Людей привлекала музыка, весёлые бармены, которые уже тогда общались с посетителями, как с друзьями, относительно недорогая и модная на тот момент еда.



Таким был бар внутри — модный даже по меркам сегодняшнего дня Фото: Сайт People bar

Где: улица Собинова, 54

Killfish бар



Ничего уже не напоминает о дискаунт-баре

Эта известная петербургская сеть недорогих баров не прижилась в Ярославле. Первый бар открылся несколько лет назад на пересечении улиц Андропова и Максимова в подвальном помещении — в них открывается большинство баров. Заведение отличала неформальная, подчёркнуто недорогая обстановка, дешёвое и вкусное меню. В названии бара значилась приставка «дискаунт», и это была чистая правда. Более того, заведение выдавало дисконтные карты, по которым можно было накапливать бонусы и получать блюда и напитки практически бесплатно. Тусовое место было.



Но, говорят, расположение неудачное. Из-за плохо работающих в своё время ливнёвок в центре Ярославля подвальное помещение нередко затапливало. Где: Андропова, 25/9

Hard 40



Каких заведений здесь только не было