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Прощай, история: рестораны, которые больше в Ярославле уже не откроются

Вспоминаем культовые места последних лет

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Ещё один герой прошлого уходит

Фото: Александра Савельева

Порой, закрываясь, кафе уносит с собой частичку чьих-то воспоминаний, оставляя в душе нежную тоску. За последние несколько лет Ярославль изменился на рынке общепита: одни заведения сменяют другие порой с невероятной скоростью. Мы решили вспомнить настоящих мастодонтов своего времени, которые привлекали толпы гостей своей неповторимой изюминкой, но, увы, сегодня оказались уже не востребованы. Это кафе и рестораны, закрывшиеся не так давно.

Че Гевара, всё

Кофейня проработала 8 лет

Эта кофейня проработала на Юбилейной площади восемь лет, и теперь её закрывают. Заведение проработает ещё до середины мая, а потом его переделают в продолжение ресторана по соседству. Как можно догадаться из названия в честь латиноамериканского революционера, кофейня предлагала кубинскую (скорее мексиканскую) кухню и отличный кофе. И если первое не всегда удавалось на отлично, то атмосфера, царящая вокруг, и аромат крепкого кофе исправляли ситуацию.

— Сразу после майских праздников кофейня прекратит своё существование! Эта мысль в моей голове жила целый год. И этой весной всё-таки мы приняли это очень болезненное решение. Всё потому, что на протяжении пяти лет steak house «Честный Стейк» не может разместить всех гостей, — написал ресторатор Дмитрий Левченко. — Поэтому принято решение закрыть кофейню и сделать второй зал «Честного Стейка»! 

Где: проспект Ленина, 26.

Кафе «Столбы»

«Столбы» теперь неузнаваемы

Это был совсем не атмосферный ресторан, а, скорее, столовая. Но с какой вкусной кухней! Кажется, дома вовек так не приготовишь. «Школьные» песочные пирожные, куриные супчики и даже сосиски — здесь можно было отобедать за очень скромную сумму. Теперь же каменное здание обшили серыми панелями под стиль ларьков Слепцова, а внутри сделали, как сейчас модно (но уже скучно), крафтовое винное заведение под названием Friends.

Внутри приятно, но обычно

Где: проспект Толбухина, 45

Бар «Пни»

Культовое местечко

Сколько весёлых компаний собиралось вечерами в этом незамысловатом месте. Деревянный тёмный интерьер навевал атмосферу 1990-х, а недорогая выпивка и закуска привлекали народ. Может быть, это заведение и не было особенным, но оно было душевным. На сегодняшний день оно просто закрыто.

Где: Большая Октябрьская, 57

People bar

Модный был бар

Модное лет шесть назад местечко расположилось в длинном гараже, разукрашенном в цвета британского флага. Там подавали отличные бургеры и смешивали множество коктейлей. С пятницы по воскресенье по вечерам здесь разворачивались такие тусовки, что мест свободных не было даже постоять. Людей привлекала музыка, весёлые бармены, которые уже тогда общались с посетителями, как с друзьями, относительно недорогая и модная на тот момент еда.

Таким был бар внутри — модный даже по меркам сегодняшнего дня

Фото: Сайт People bar

Где: улица Собинова, 54

Killfish бар

Ничего уже не напоминает о дискаунт-баре

Эта известная петербургская сеть недорогих баров не прижилась в Ярославле. Первый бар открылся несколько лет назад на пересечении улиц Андропова и Максимова в подвальном помещении — в них открывается большинство баров. Заведение отличала неформальная, подчёркнуто недорогая обстановка, дешёвое и вкусное меню. В названии бара значилась приставка «дискаунт», и это была чистая правда. Более того, заведение выдавало дисконтные карты, по которым можно было накапливать бонусы и получать блюда и напитки практически бесплатно. Тусовое место было.

Но, говорят, расположение неудачное. Из-за плохо работающих в своё время ливнёвок в центре Ярославля подвальное помещение нередко затапливало.

Где: Андропова, 25/9

Hard 40

Каких заведений здесь только не было 

Зажигательное местечко! Отличалось живой музыкой, аутентичными группами и даже исполнением от самого владельца заведения. Рок, хиты 50-х, 60-х, 70-х и каких угодно лет в сочетании с недорогой едой и выпивкой сделали своё дело во благо популярности. Именно музыка была изюминкой этого места. К сожалению, после переезда с улицы Победы на улицу Андропова заведение погибло.

Где: улица Кирова, 5а.

А какие культовые заведения запомнились вам? 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Игорёк
9 апр 2019 в 08:16

"не делайте из еды культа!", говорил Остап Бендер.

впрочем, в СМИ теперь никак без слов "культовый", "скандальный", "нашумевший".

Инженер2
9 апр 2019 в 07:52

Хардчо вспомнили, а МелодиКлаб нет, который был до, а теперь это Амальгама и люди те же и атмосфера и дизайн. А Килфиш был и на Свободы 34, где сейчас Свои да наши.