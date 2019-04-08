Это были просто красивые картинки: два парка в Ярославле благоустроят хуже, чем обещали

В этом году в Ярославле по губернаторской программе «Решаем вместе!» благоустроят два парка — Юбилейный в Ленинском районе и 30-летия Победы в Дзержинском районе. Эту информацию анонсировали уже давно, власти нахваливали красивые проекты парков с арт-объектами и скейт-площадками. Однако сегодня на утренней планёрке мэр Ярославля признался, что на деле обновление парков будет далеко не таким роскошным.

— Показали чуть ли не Дом культуры, а не сцену. Это будет сделано? По факту у нас будут дорожки, новое освещение, детская площадка, может быть, ещё ограждения поменяем. Вот этой сцены — на неё нет средств, — высказался Владимир Волков.

Так, в Юбилейном парке за Дворцом культуры имени Добрынина по проекту также планировалась реконструкция фонтана и установка сцены из палубной доски с шестиметровыми мачтами освещения. Также анонсировали беговую дорожку по периметру парка. Но всего этого не будет. Если только кто-то из частных лиц не захочет оплатить такое обновление для города.

— За бюджет будут уличная мебель (лавочки, урны), асфальтовое покрытие, устройство освещения, детская площадка. Всё остальное в рамках софинансирования, — добавил градоначальник.

В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе тоже нарисовали в проекте сцену, озвучили закупку новых аттракционов и установку скейт-площадки. Но всё это выходит за рамки начального финансирования по губернаторской программе. На этот парк выделяют 30 миллионов рублей, на Юбилейный — 50 миллионов рублей.