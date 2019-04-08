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Город

В Ярославской области люди выстроились в гигантскую очередь: что случилось

Люди приходили с раннего утра

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В очереди много пенсионеров

Фото: Подслушано Ростов Великий [ПРВ]/Vk.com

В Ростове местные жители выстроились в гигантскую очередь. Люди толпятся у дверей единого расчётного центра. По словам местных жителей, им неправильно посчитали плату за холодную воду.

— Как с нового года пошли разные квитанции, так не пойми что стоит счётчик, а платим по нормативу — слов нет, бардак, — пожаловалась жительница Ростова Елена Козлова.

— Сегодня в 7:10 утра шла в садик с ребенком, так там уже одна женщина стояла, теперь поняла зачем — очередь занимала! — написала в соцсети «ВКонтакте» местная жительница.

В правительстве Ярославской области рассказали, что ошибся платёжный агент, с которым заключил контракт единый расчётный центр.

— Дело в том, что организацией был заключен контракт с платежным агентом, который принимает оплату и передает показания приборов учета. В нарушение принятых обязательств платежный агент произвел перечисление денежных средств не на расчетный счет, указанный в договоре. Это привело к тому, что данные о показаниях приборов учета были не внесены в программу, — прокомментировали в пресс-службе правительства Ярославской области.

Местные жители не один раз жаловались на перерасчет 

Фото: Подслушано Ростов Великий [ПРВ]/Vk.com

Сейчас агенту направили претензию. Возможно, с ним расторгнут договор. В «ЯрОбл ЕИРЦ» пояснили, что жителям Ростова в следующем месяце будет сделан перерасчет.

Похожая ситуация была в Рыбинске. Там пенсионеры выстроились в очередь длиной в квартал. Грозились даже побить начальство из-за завышенных платежей.

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