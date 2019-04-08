В Ярославской области люди выстроились в гигантскую очередь: что случилось

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23 марта 2019
Вы читаете лучших!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места! Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
12 декабря 2018
Мы обновили сайт!
Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.
В Ростове местные жители выстроились в гигантскую очередь. Люди толпятся у дверей единого расчётного центра. По словам местных жителей, им неправильно посчитали плату за холодную воду.
— Как с нового года пошли разные квитанции, так не пойми что стоит счётчик, а платим по нормативу — слов нет, бардак, — пожаловалась жительница Ростова Елена Козлова.
— Сегодня в 7:10 утра шла в садик с ребенком, так там уже одна женщина стояла, теперь поняла зачем — очередь занимала! — написала в соцсети «ВКонтакте» местная жительница.
В правительстве Ярославской области рассказали, что ошибся платёжный агент, с которым заключил контракт единый расчётный центр.
— Дело в том, что организацией был заключен контракт с платежным агентом, который принимает оплату и передает показания приборов учета. В нарушение принятых обязательств платежный агент произвел перечисление денежных средств не на расчетный счет, указанный в договоре. Это привело к тому, что данные о показаниях приборов учета были не внесены в программу, — прокомментировали в пресс-службе правительства Ярославской области.
Сейчас агенту направили претензию. Возможно, с ним расторгнут договор. В «ЯрОбл ЕИРЦ» пояснили, что жителям Ростова в следующем месяце будет сделан перерасчет.