В Ярославской области люди выстроились в гигантскую очередь: что случилось

В Ростове местные жители выстроились в гигантскую очередь. Люди толпятся у дверей единого расчётного центра. По словам местных жителей, им неправильно посчитали плату за холодную воду.



— Как с нового года пошли разные квитанции, так не пойми что стоит счётчик, а платим по нормативу — слов нет, бардак, — пожаловалась жительница Ростова Елена Козлова.



— Сегодня в 7:10 утра шла в садик с ребенком, так там уже одна женщина стояла, теперь поняла зачем — очередь занимала! — написала в соцсети «ВКонтакте» местная жительница.

