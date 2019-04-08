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Город

В Ярославле массово выкинули квитанции за коммунальные услуги

Квитки нашли на берегу реки

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Квитанции свалили рядом с мусором

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!/Vk.com

В соцсетях разгорелся скандал. Кто-то выкинул на улицу целую стопку квитанций по коммунальным платежам. На фотографиях видно, что испачканные в грязи бумаги разбросаны на берегу реки.

— По ходу, почтальону не заплатили, и он решил отомстить, — написала в соцсетях ярославна Елена Дробнова.

На квитанциях указан индекс одного из отделений «Почты России» в Ленинском районе

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!/Vk.com

— «Почта России» не доставляет квитанции единого платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг «ЯрОблЕИРЦ», фотографии которых размещены в Сети, — ответил пресс-секретарь «Почты России» по Ярославской области Геннадий Додохов.

Как быть ярославцам, до которых не дошли квитки, пока не известно. Мы отправили запрос в правительство Ярославской области. Официальный ответ пообещали прислать в течение часа.

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ТЕГИ

ЖКУкоммунальные платежи

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