В Ярославле массово выкинули квитанции за коммунальные услуги

Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;) Покажите друзьям самые яркие снимки!
23 марта 2019
Вы читаете лучших!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места! Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
12 декабря 2018
Мы обновили сайт!
Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.
В соцсетях разгорелся скандал. Кто-то выкинул на улицу целую стопку квитанций по коммунальным платежам. На фотографиях видно, что испачканные в грязи бумаги разбросаны на берегу реки.
— По ходу, почтальону не заплатили, и он решил отомстить, — написала в соцсетях ярославна Елена Дробнова.
— «Почта России» не доставляет квитанции единого платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг «ЯрОблЕИРЦ», фотографии которых размещены в Сети, — ответил пресс-секретарь «Почты России» по Ярославской области Геннадий Додохов.
Как быть ярославцам, до которых не дошли квитки, пока не известно. Мы отправили запрос в правительство Ярославской области. Официальный ответ пообещали прислать в течение часа.