В Ярославле массово выкинули квитанции за коммунальные услуги

В соцсетях разгорелся скандал. Кто-то выкинул на улицу целую стопку квитанций по коммунальным платежам. На фотографиях видно, что испачканные в грязи бумаги разбросаны на берегу реки.



— По ходу, почтальону не заплатили, и он решил отомстить, — написала в соцсетях ярославна Елена Дробнова.

