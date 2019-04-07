Сотрудников, сваливших отходы из бака для раздельного мусора в общую машину, наказали

Представители мусорного оператора, чьих работников поймали на халтуре, рассказали о результатах своей проверки: сотрудников оштрафовали.

— Приняты строгие дисциплинарные меры к дежурному экипажу, допустившему нарушение инструкций и приказов. Сотрудники оштрафованы, в случае повторения подобной ситуации они будут уволены, — рассказал директор ярославского филиала фирмы «Хартия» Виталий Шубин.

— К сотрудникам, работающим на мусоровозе, обратился председатель ТСЖ и попросил забрать отходы, в том числе и из оранжевого бака для раздельного сбора отходов. Сотрудники выполни просьбу, тем самым нарушив внутренний порядок вывоза отходов, обязательный для всех экипажей. Такие ситуации недопустимы. Вывоз отходов из спецконтейнеров для РСО осуществляется по отдельному графику и с применением специально выделенной для этих целей техники, — уточнил начальник отдела контроля деятельности регионального оператора Василий Балашов.