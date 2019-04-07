7 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +1°С
usd 65.41
eur 73.44
  • 26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 65.41
eur 73.44
Город
Мусорный скандал

Сотрудников, сваливших отходы из бака для раздельного мусора в общую машину, наказали

Компания-оператор озвучила итоги проверки скандального видео, снятого в Ярославле

Поделиться

884
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Халтуру сняли на камеры наблюдения

Фото: Московский мусор в Ярославской области/Vk.com

Представители мусорного оператора, чьих работников поймали на халтуре, рассказали о результатах своей проверки: сотрудников оштрафовали.

— Приняты строгие дисциплинарные меры к дежурному экипажу, допустившему нарушение инструкций и приказов. Сотрудники оштрафованы, в случае повторения подобной ситуации они будут уволены, — рассказал директор ярославского филиала фирмы «Хартия» Виталий Шубин. 

— К сотрудникам, работающим на мусоровозе, обратился председатель ТСЖ и попросил забрать отходы, в том числе и из оранжевого бака для раздельного сбора отходов. Сотрудники выполни просьбу, тем самым нарушив внутренний порядок вывоза отходов, обязательный для всех экипажей. Такие ситуации недопустимы. Вывоз отходов из спецконтейнеров для РСО осуществляется по отдельному графику и с применением специально выделенной для этих целей техники, — уточнил начальник отдела контроля деятельности регионального оператора Василий Балашов.

На видео, вызвавшем скандал в соцсетях, видно, как оранжевый бак для пластиковых отходов сотрудники опустошают в общий мусоровоз.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

мусорный скандал

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Инженер1
7 апр 2019 в 19:54

Предьяву сделали, типа, чего засветились то? Инструкции не читали, как перегружать содержимое баков??