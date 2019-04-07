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Город

«Не менее 950 лет»: Рыбинску подтвердили статус древнего города

Учёные РАН объяснили, на основании чего были сделаны выводы

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Учёные РАН доказали, что Рыбинску не менее 950 лет

Фото: Ольга Прохорова

Мэр Рыбинска отправил обращение в Российскую академию наук с просьбой выяснить настоящий возраст города. Накануне он получил ответ, в котором учёные заявили, что Рыбинск намного старше, чем принято было считать до настоящего времени.

«По имеющимся данным, жизнь на этой территории без заметных перерывов продолжается с 11 века на протяжении не менее 950 лет», — говорится в документе.

Учёные заявили, что Рыбинск был уже в 1071 году, о чём говорит сохранившаяся летопись. А в 1777 году слободе указом императрицы Екатерины II был присвоен статус города, название Рыбинск и герб.

— Наконец, академики РАН признали этот факт и прислали документ, который подтверждает, что Рыбинск начинает свою историю с XI века, — радуется мэр Рыбинска Денис Добряков. — Теперь у нашего города появился шанс стать частью «Золотого кольца».

Получается, что в этом году Рыбинск уже может на официальных основаниях отметить своё 948-летие, а в 2021 году отпраздновать на широкую ногу 950-летний юбилей.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
7 апр 2019 в 17:21

Замороченный способ найти повод выпить.

гость
7 апр 2019 в 14:29

Ну да а если покопать ещё поглубже то можно удостовериться что в черте города ( или где то рядом) было поселение которому примерно 5-7 тысяч лет - место заметное и люди не таких местах селились и жили всегда