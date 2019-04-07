«Не менее 950 лет»: Рыбинску подтвердили статус древнего города

Мэр Рыбинска отправил обращение в Российскую академию наук с просьбой выяснить настоящий возраст города. Накануне он получил ответ, в котором учёные заявили, что Рыбинск намного старше, чем принято было считать до настоящего времени.



«По имеющимся данным, жизнь на этой территории без заметных перерывов продолжается с 11 века на протяжении не менее 950 лет», — говорится в документе.



Учёные заявили, что Рыбинск был уже в 1071 году, о чём говорит сохранившаяся летопись. А в 1777 году слободе указом императрицы Екатерины II был присвоен статус города, название Рыбинск и герб.

