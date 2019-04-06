Ярославцам предлагают спасти лес, сдав макулатуру. Куда нести

Ярославцам предлагают присоединиться к всероссийской акции #СохранимЛес, которая пройдёт 7 апреля. Для того, чтобы спасти деревья, надо сдать макулатуру.
- Каждый ненужный лист бумаги, картона, тетради, даже коробка из под гаджетов - это всё может спасти лес, - говорят организаторы акции. -
60 килограммов бумаги спасает от вырубки одно дерево. Только её надо отправить не в урну, а на переработку.
Пункты приёма макулатуры будут расположены по адресам:
В Ярославле:
- Подростковый клуб Ровесник, Володарского, 65. С 13:00 до 15:30.
- Общежитие Ярославского колледжа культуры, Матросова, 2. С 11:00 до 17:00.
- Детская спортивная площадка, Чкалова - Жукова. С 10:00 до 12:00.
В Тутаеве:
- Моторостроителей, 55. С 11:00 до 13:00.
Всю собранную в этот день бумагу отправят на вторичную переработку, а тех, кто принесёт большое количество бумаги и картона наградят памятными подарками.