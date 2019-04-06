Ярославцам предлагают спасти лес, сдав макулатуру. Куда нести

Ярославцам предлагают присоединиться к всероссийской акции #СохранимЛес, которая пройдёт 7 апреля. Для того, чтобы спасти деревья, надо сдать макулатуру.



- Каждый ненужный лист бумаги, картона, тетради, даже коробка из под гаджетов - это всё может спасти лес, - говорят организаторы акции. -

60 килограммов бумаги спасает от вырубки одно дерево. Только её надо отправить не в урну, а на переработку.



Пункты приёма макулатуры будут расположены по адресам:



В Ярославле:

- Подростковый клуб Ровесник, Володарского, 65. С 13:00 до 15:30.