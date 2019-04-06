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Ярославцы устроили хоровод в поддержку киноклуба, которому устроили блэкаут

На акцию «Мы за "Нефть"» пришло полсотни человек

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Люди выстроились в хоровод

Фото: Евгений Иванов

Сегодня возле ДК «Нефтяник» ярославцы устроили акцию в поддержку киноклуба «Нефть». Изначально организаторы хотели обнять кинотеатр, но людей собралось примерно полсотни, поэтому решили устроить хоровод. Люди взялись за руки, признались «Нефти» в любви, наклеив на куртки стикеры в виде сердечек.

— Друзья, мы бесконечно признательны всем вам за эти дни, полные приключений, тревожных ожиданий, нестандартных решений и любви, которая в итоге накрыла нас с головой: столько горячей поддержки мы не получали никогда, — рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев. — С сегодняшнего дня «Нефть» возвращается в привычный ритм работы.

На одежду наклеили сердечки — признание киноклубу в любви

Фото: Евгений Иванов

Напомним, 1 апреля в киноклубе «Нефть» сорвалась премьера фильма «Мы объявляем вам весну!». Клуб оказался обесточен ещё днём — произошло замыкание с возгоранием. Помещения «Нефти» остались без электричества.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

киноакция

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