Ярославцы устроили хоровод в поддержку киноклуба, которому устроили блэкаут

Сегодня возле ДК «Нефтяник» ярославцы устроили акцию в поддержку киноклуба «Нефть». Изначально организаторы хотели обнять кинотеатр, но людей собралось примерно полсотни, поэтому решили устроить хоровод. Люди взялись за руки, признались «Нефти» в любви, наклеив на куртки стикеры в виде сердечек.



— Друзья, мы бесконечно признательны всем вам за эти дни, полные приключений, тревожных ожиданий, нестандартных решений и любви, которая в итоге накрыла нас с головой: столько горячей поддержки мы не получали никогда, — рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев. — С сегодняшнего дня «Нефть» возвращается в привычный ритм работы.

