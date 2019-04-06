Время контрастов: синоптики рассказали, когда в Ярославле ждать лето

Сейчас ярославцев погода радует солнечными тёплыми деньками, но в начале следующей недели это изменится.



— Во вторник в регионе возможны дожди, — рассказали специалисты центра «Фобос». — При этом температура воздуха несколько поднимется. Днём в воскресенье ожидается +8, в понедельник — +12 градусов.



Если днём уже достаточно тепло, то ночами температура ещё будет опускаться до ноля градусов.



По прогнозам синоптиков, со вторника следующей недели небо над Ярославлем будет затянуто тучами, солнце порадует только к концу апреля. Как только оно вновь начнёт согревать своими лучами, температура воздуха стремительно начнёт повышаться — в последних числах апреля и начале мая ожидается уже +20 градусов.

