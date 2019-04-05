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Город

В центре Ярославля запретят строить слишком высокие жилые дома

В городе введут территории с особыми правилами

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По новым правилам жилые дома выше 8 этажей больше не смогут втыкать в центре

Жилые дома выше восьми этажей — это слишком высоко для центра Ярославля. Так решили в городском департаменте градостроительства, предложив выделить в Ярославле зоны с отдельными правилами застройки. Сейчас такие существуют, например, в зоне ЮНЕСКО, но эти правила распространяются не на весь центр.

Теперь предлагают отдельно выделить зону «центр Ярославля» и зоны историко-культурных комплексов. 

— До этого времени центральная часть города определялась как общественно-деловой центр города. Однако специфика исторической застройки существенно отличается от общественно-деловых территорий других районов города и эта территория требует особого подхода. Так, в соответствии с новыми правилами в этих зонах исключается строительство многоквартирных домов (8–18 этажей) и строительство автозаправок, — рассказали в департаменте строительства. 

К историко-культурным комплексам уже отнесли Петропавловский парк в Красноперекопском районе и Толгский монастырь, а также усадьбу Коковцевых во Фрунзенском районе. 

Пока эти зоны не установлены, предстоит обсудить, где именно будут проходить границы, в частности, центра Ярославля. Именно в нём нередко возникают скандалы из-за строек. Например, недавно прокуратура уличила мэрию в незаконной выдаче разрешения на точечную застройку. А градозащитники до сих пор возмущаются пристройкой к историческому зданию в виде стеклянного серого торгового центра Волков-плаза

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застройка

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 апр 2019 в 20:28

Конечно в центре нельзя, зато можно создавать в других районах муравейники.

гость
5 апр 2019 в 20:01

Восемь этажей это не стандартизированная величина. Мигом начнут расти пятиэтажные дома, каждый из этажей которых можно будет смело на четыре потом делить. :) Шучу маленько, но, например, в перекопских корпусах потолки были под четыре метра.