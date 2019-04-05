В центре Ярославля запретят строить слишком высокие жилые дома

Жилые дома выше восьми этажей — это слишком высоко для центра Ярославля. Так решили в городском департаменте градостроительства, предложив выделить в Ярославле зоны с отдельными правилами застройки. Сейчас такие существуют, например, в зоне ЮНЕСКО, но эти правила распространяются не на весь центр.
Теперь предлагают отдельно выделить зону «центр Ярославля» и зоны историко-культурных комплексов.
— До этого времени центральная часть города определялась как общественно-деловой центр города. Однако специфика исторической застройки существенно отличается от общественно-деловых территорий других районов города и эта территория требует особого подхода. Так, в соответствии с новыми правилами в этих зонах исключается строительство многоквартирных домов (8–18 этажей) и строительство автозаправок, — рассказали в департаменте строительства.
К историко-культурным комплексам уже отнесли Петропавловский парк в Красноперекопском районе и Толгский монастырь, а также усадьбу Коковцевых во Фрунзенском районе.
Пока эти зоны не установлены, предстоит обсудить, где именно будут проходить границы, в частности, центра Ярославля. Именно в нём нередко возникают скандалы из-за строек. Например, недавно прокуратура уличила мэрию в незаконной выдаче разрешения на точечную застройку. А градозащитники до сих пор возмущаются пристройкой к историческому зданию в виде стеклянного серого торгового центра Волков-плаза.