В центре Ярославля запретят строить слишком высокие жилые дома

Жилые дома выше восьми этажей — это слишком высоко для центра Ярославля. Так решили в городском департаменте градостроительства, предложив выделить в Ярославле зоны с отдельными правилами застройки. Сейчас такие существуют, например, в зоне ЮНЕСКО, но эти правила распространяются не на весь центр.

Теперь предлагают отдельно выделить зону «центр Ярославля» и зоны историко-культурных комплексов.

— До этого времени центральная часть города определялась как общественно-деловой центр города. Однако специфика исторической застройки существенно отличается от общественно-деловых территорий других районов города и эта территория требует особого подхода. Так, в соответствии с новыми правилами в этих зонах исключается строительство многоквартирных домов (8–18 этажей) и строительство автозаправок, — рассказали в департаменте строительства.