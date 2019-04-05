Слишком пыльно, но очень красиво: ярославский фотограф снял улицу Свободы на закате. Четыре фото

Ярославский фотограф Михаил Завьялов снял улицу Свободы в закатных лучах солнца. На фотографиях теплый и очень красивый свет, который рассеивается в дорожной пыли. И действительно, в городе сейчас очень пыльно. Влажности нет, и на улицах с большим движением из-под колёс поднимаются пыльные облака.

— В Ярославле не так много улиц, которые в вечернее время эффектно заливаются светом закатного или восходящего солнца. Улица Свободы тянется строго с востока на запад, поэтому два раза в год на ней можно встречать и провожать солнце с противоположных сторон, — говорит Михаил Завьялов. — Вот такой тёплый закат был 3 апреля. Пыль добавила дополнительный эффект косым солнечным лучам.