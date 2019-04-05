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Слишком пыльно, но очень красиво: ярославский фотограф снял улицу Свободы на закате. Четыре фото

Рассматриваем центральную улицу в непривычном свете

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Пыльная улица Свободы на закате

Фото: Михаил Завьялов

Ярославский фотограф Михаил Завьялов снял улицу Свободы в закатных лучах солнца. На фотографиях теплый и очень красивый свет, который рассеивается в дорожной пыли. И действительно, в городе сейчас очень пыльно. Влажности нет, и на улицах с большим движением из-под колёс поднимаются пыльные облака. 

— В Ярославле не так много улиц, которые в вечернее время эффектно заливаются светом закатного или восходящего солнца. Улица Свободы тянется строго с востока на запад, поэтому два раза в год на ней можно встречать и провожать солнце с противоположных сторон, — говорит Михаил Завьялов. — Вот такой тёплый закат был 3 апреля. Пыль добавила дополнительный эффект косым солнечным лучам.

В городе сейчас пыльно

Фото: Михаил Завьялов

Улица Свободы тянется строго с востока на запад

Фото: Михаил Завьялов

Такой закат был 3 апреля

Фото: Михаил Завьялов

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
5 апр 2019 в 14:32

Романтика.... пыль, солнце, фотографии...

Житель
5 апр 2019 в 15:09

Снега почти ни где нет а пыль и грязь все убрать не могут. А точнее и не приступали еще наверное.

Гость
5 апр 2019 в 14:34

Эта "лапша" из проводов и кабелей ВЕЗДЕ. Хотя бы в центральном центре ЮНЕСКО ужесточили и упорядочили нормы и правила.Как с вывескам.Цель очевидна.... Реально уже китайские кварталы.