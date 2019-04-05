«Врачи станут санитарами или уборщицами»: депутат раскритиковал объединение больниц

Ярославцы волнуются из-за объединения больниц в городе. Выходили даже на стихийный митинг против слияния. Ярославский депутат Эльхан Мардалиев уверен, что это не только не пойдёт на пользу жителям Ярославля, но и сильно навредит и пациентам, и врачам. В своём посте на фейсбуке он рассказывает об опасениях врачей и о том, какие отделения оказались под угрозой.

Что будет с бесплатной ортопедией в Ярославле? Или станет ли медицина в Ярославле «более доступной и качественной» после «оптимизаций».



Все, наверно, в курсе оптимизаций в сфере ярославского здравоохранения, которые начались аж в далеком 2013 году с закрытия родильных домов в районах Ярославской области. И вот уже более 5 лет ярославская медицина испытывает на себе этот эксперимент. Сейчас в Ярославле проходит «оптимизация» — объединяют больницы № 3 и № 7, больницу № 8 на Суздальском шоссе присоединяют к больнице № 2 на Липовой горе, а больницу № 10 на улице Гагарина — к Семашко. Все эти телодвижения департамент пытается делать втихаря, без предварительной проработки вопроса и обсуждения с жителями, которых это касается напрямую. Но это у него плохо получается и сопровождается скандалами. Доходит до того, что люди выходят на стихийные митинги протеста. Хочу напомнить чиновникам из департамента здравоохранения области о поручении президента России от 2015 года, в котором говорилось о том, что принимать решения по объединению, ликвидации больниц нужно только после общественных слушаний. Так почему же не выполняется поручение президента?