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Город
Объединяют больницы
Мнение

«Врачи станут санитарами или уборщицами»: депутат раскритиковал объединение больниц

Эльхан Мардалиев написал о том, к чему может привести оптимизация в Ярославле

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Депутату пожаловались работники здравоохранения

Фото: Эльхан Мардалиев/Facebook.com

Ярославцы волнуются из-за объединения больниц в городе. Выходили даже на стихийный митинг против слияния. Ярославский депутат Эльхан Мардалиев уверен, что это не только не пойдёт на пользу жителям Ярославля, но и сильно навредит и пациентам, и врачам. В своём посте на фейсбуке он рассказывает об опасениях врачей и о том, какие отделения оказались под угрозой.

Что будет с бесплатной ортопедией в Ярославле? Или станет ли медицина в Ярославле «более доступной и качественной» после «оптимизаций».

Все, наверно, в курсе оптимизаций в сфере ярославского здравоохранения, которые начались аж в далеком 2013 году с закрытия родильных домов в районах Ярославской области. 

И вот уже более 5 лет ярославская медицина испытывает на себе этот эксперимент. Сейчас в Ярославле проходит «оптимизация» — объединяют больницы № 3 и № 7, больницу № 8 на Суздальском шоссе присоединяют к больнице № 2 на Липовой горе, а больницу № 10 на улице Гагарина — к Семашко.

Все эти телодвижения департамент пытается делать втихаря, без предварительной проработки вопроса и обсуждения с жителями, которых это касается напрямую. Но это у него плохо получается и сопровождается скандалами. Доходит до того, что люди выходят на стихийные митинги протеста.

Хочу напомнить чиновникам из департамента здравоохранения области о поручении президента России от 2015 года, в котором говорилось о том, что принимать решения по объединению, ликвидации больниц нужно только после общественных слушаний. Так почему же не выполняется поручение президента?

Так вот, буквально вчера ко мне обратились врачи из ортопедического отделения больницы № 2, которая находится на Липовой горе. Врачи обеспокоены тем, что их отделение попадает под «каток оптимизации» и исчезнет как таковое. А высокопрофессиональные врачи останутся без работы или же им будет предложено стать санитарами или уборщицами.

Надо сказать, что ортопедическое отделение данной больницы — одно из немногих, которое оказывает специализированную помощь по программе обязательного медицинского страхования. Загруженность коечного фонда выше 90%. Операции расписаны на месяцы вперед. И при такой загруженности отделение находит возможность ещё и зарабатывать деньги для медучреждения, проводя и платные операции. Что ещё нужно-то?

В свое время был проведен опрос среди пациентов на предмет проблем в государственных и муниципальных медучрежденях, получающих лечение по полису ОМС. И чаще всего люди сталкиваются с проблемой длительного ожидания. А это отделение львиную долю операций проводит пациентам именно по программе ОМС — то есть бесплатно! И если «оптимизация» ортопедического отделения состоится, то очереди станут еще длиннее и ожидание еще дольше! Вторая по популярности проблема — это отсутствие достаточного количества сидячих мест и нормальной вентиляции. Далее идёт — отсутствие необходимого оборудования, лекарств, непрофессионализм врачей, неправильно поставленный диагноз и назначенное лечение.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

больница

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КОММЕНТАРИИ (5)

клятвагиппократа
5 апр 2019 в 14:33

И правильно,пусть врачи попробуют санитарами (выжить)! Иногда нужно опуститься на дно,чтоб оттолкнуться и всплыть со шваброй с гордым видом.

пессимист
5 апр 2019 в 13:16

Мрачно все и безнадежно.

Гость
5 апр 2019 в 13:15

уборщиц заставляют работать как санитарок.