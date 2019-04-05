«Должны быть наказаны»: с подростками, разгромившими набережную в Рыбинске, разберётся прокуратура

Полицейские завершили расследование уголовного дела на подростков за то, что они разгромили в Рыбинске набережную.





— Трое молодых людей повели себя совершенно нечеловеческим образом и оторвали гранитную плитку на смотровой площадке, — написал на своей странице в фейсбуке глава Рыбинска Денис Добряков. — Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Далее — рассмотрение в суде. Виновные за порчу городского имущества должны быть наказаны!

Инцидент произошёл в конце августа прошлого года. Частично выложенную гранитом смотровую площадку на набережной Волги буквально разнесли по кусочкам.

