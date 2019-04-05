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Город

«Должны быть наказаны»: с подростками, разгромившими набережную в Рыбинске, разберётся прокуратура

Мэр города требует возмездия за порчу городского имущества 

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Как сил-то хватило, чтобы оторвать гранитные плиты

Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com

Полицейские завершили расследование уголовного дела на подростков за то, что они разгромили в Рыбинске набережную. 


— Трое молодых людей повели себя совершенно нечеловеческим образом и оторвали гранитную плитку на смотровой площадке, — написал на своей странице в фейсбуке глава Рыбинска Денис Добряков. — Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Далее — рассмотрение в суде. Виновные за порчу городского имущества должны быть наказаны!

Инцидент произошёл в конце августа прошлого года. Частично выложенную гранитом смотровую площадку на набережной Волги буквально разнесли по кусочкам.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

вандалы

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