Машинам не разъехаться: в Ярославле женщина поставила забор прямо на проезжей части

В Ярославле на Среднем посёлке местная жительница поставила забор прямо на дороге. На женщину неоднократно жаловались соседи: деревянное ограждение выступает на общую территорию почти на метр. Из-за этого машины не могут разъехаться. Женщина оказалась упрямой и упорно не желала что-либо делать. Тогда к ярославне нагрянули судебные приставы.



— Судебный пристав внес постановление о взыскании исполнительного сбора в размере пяти тысяч рублей с должницы за неисполнение судебного решения. Его она тоже проигнорировала. После неоднократных предупреждений приставы выехали в адрес гражданки и составили акт описи и ареста бытовой техники, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.