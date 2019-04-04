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Город

Машинам не разъехаться: в Ярославле женщина поставила забор прямо на проезжей части

Ярославна отказывается сносить ограждение

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Если в течение десяти дней женщина не снесёт забор, её вещи уйдут с молотка

Фото: Александра Савельева

В Ярославле на Среднем посёлке местная жительница поставила забор прямо на дороге. На женщину неоднократно жаловались соседи: деревянное ограждение выступает на общую территорию почти на метр. Из-за этого машины не могут разъехаться. Женщина оказалась упрямой и упорно не желала что-либо делать. Тогда к ярославне нагрянули судебные приставы.

— Судебный пристав внес постановление о взыскании исполнительного сбора в размере пяти тысяч рублей с должницы за неисполнение судебного решения. Его она тоже проигнорировала. После неоднократных предупреждений приставы выехали в адрес гражданки и составили акт описи и ареста бытовой техники, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. 

В любом случае забор снесут. Если не хозяйка, то городские власти. За такую услугу ярославна должна будет заплатить до 100 тысяч рублей.

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

УФССПзабор

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
4 апр 2019 в 14:52

Снесите забор вместе с хозяйкой, разрешаю!!!

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