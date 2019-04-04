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Город

«Со стороны здесь ещё страшнее»: ярославские активисты требуют закрыть разбитый мост

Суринский путепровод весь в огромных ямах

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Объехать все ямы на путепроводе невозможно 

Фото: Темур Абдуллаев «Дороги Ярославля»/Facebook.com

Ярославские активисты намерены обратиться в прокуратуру. Люди устали ездить по огромным ямам на одном из самых разбитых мостов города — Суринском путепроводе. Дорогу осмотрел активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

— Я напишу заявление в прокуратуру Ярославской области с требованием перекрыть Суринский путепровод для проезда, потому что он опасен, — рассказал Темур. — Со стороны здесь ещё страшнее, чем когда едешь по дороге. Фактически здесь есть одна полоса, по которой можно проехать, но по мосту ездят фуры, а когда легковушки их обгоняют, то попадают в огромные ямы. Я прошу перекрыть мост не для того, чтобы по нему невозможно было ездить, я надеюсь на то, что, получив письмо из прокуратуры, департамент городского хозяйства что-нибудь придумает. Можно становиться на позицию властей и говорить: «Ну да, у нас нет денег». Но в какой-то момент это уже перестаёт волновать и просто хочется, чтобы таких ям не было.

Ямы на мосту такие, что фуры застревают. Большегрузу в яме оторвало колесо.

Недавно ярославский автомобилист снял свою поездку по разбитому путепроводу на видео. Без мата проехать не смог.

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ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ямы

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КОММЕНТАРИИ (4)

Потерявшийся Дед
4 апр 2019 в 08:25

Наконец то появились в ярославле активные люди! Одобрям!

Гость
4 апр 2019 в 09:22

Пока городом руководит любитель...губитель, который из отпусков не вылезает, да и пригласил команду дилетантов в замы....далеко мы не уедем.

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Просточеловек
4 апр 2019 в 09:08

Когда ехал там прошлой осенью то было просто ужас. Сейчас думаю еще хуже. Да не только колесо можно оторвать но и вообще испортить все.

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