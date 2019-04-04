«Со стороны здесь ещё страшнее»: ярославские активисты требуют закрыть разбитый мост

Ярославские активисты намерены обратиться в прокуратуру. Люди устали ездить по огромным ямам на одном из самых разбитых мостов города — Суринском путепроводе. Дорогу осмотрел активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.



— Я напишу заявление в прокуратуру Ярославской области с требованием перекрыть Суринский путепровод для проезда, потому что он опасен, — рассказал Темур. — Со стороны здесь ещё страшнее, чем когда едешь по дороге. Фактически здесь есть одна полоса, по которой можно проехать, но по мосту ездят фуры, а когда легковушки их обгоняют, то попадают в огромные ямы. Я прошу перекрыть мост не для того, чтобы по нему невозможно было ездить, я надеюсь на то, что, получив письмо из прокуратуры, департамент городского хозяйства что-нибудь придумает. Можно становиться на позицию властей и говорить: «Ну да, у нас нет денег». Но в какой-то момент это уже перестаёт волновать и просто хочется, чтобы таких ям не было.

