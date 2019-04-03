«Это мерзко и противно»: ярославцы поймали партийную «Газель» на грубом нарушении ПДД

В Ярославле автомобилисты сфотографировали брендированную «Газель» партии КПРФ, которая встала на парковке для инвалидов.



— Казалось бы, что коммунисты в первую очередь должны быть социально ответственными, но что-то им постоянно мешает, — прокомментировал снимок активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — То «Шевроле-Орландо» Эльхана Мардалиева нарушает правила, то микроавтобус партии. Это мерзко и противно.

Часть вторая статьи 12.19 КоАП — нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечёт наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей.

