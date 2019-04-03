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«Это мерзко и противно»: ярославцы поймали партийную «Газель» на грубом нарушении ПДД

Как на такое отреагировали дорожные активисты

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Ярославцы уже не первый раз жалуются на машины с логотипом КПРФ, нарушающие ПДД

Фото: читатель 76.RU

В Ярославле автомобилисты сфотографировали брендированную «Газель» партии КПРФ, которая встала на парковке для инвалидов.

— Казалось бы, что коммунисты в первую очередь должны быть социально ответственными, но что-то им постоянно мешает, — прокомментировал снимок активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — То «Шевроле-Орландо» Эльхана Мардалиева нарушает правила, то микроавтобус партии. Это мерзко и противно.

Часть вторая статьи 12.19 КоАП — нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечёт наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей.

Получить комментарий от представителей партии КПРФ нам пока не удалось. Единственным ответившим на телефонный звонок была депутат муниципалитета Евгения Овод, которая заявила, что не уполномочена говорить на такие темы.

Ранее несколько раз на нарушениях ПДД уже попадался депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев и служебный автомобиль губернатора. Позже в правительстве рассказали, как много штрафов им приходит на служебные автомобили. Также ярославцы как-то подозревали в нарушении ПДД и депутата Романа Фомичёва.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

автоПДДКПРФ

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