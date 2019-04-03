Ярославцы, которым устроили блэкаут на премьере фильма, обнимут кинотеатр

Ярославцы решили устроить акцию в поддержку создателей фильма «Мы объявляем вам весну!». Горожане хотят собраться и все вместе обнять киноклуб «Нефть», который находится в здании ДК «Нефтянник».



— То, что произошло, — недопустимо. Это фильм про свободный город. Нас не задавить, — рассказала организатор акции Елена Лекиашвили.



Напомним, 1 апреля в киноклубе «Нефть» сорвалась премьера фильма «Мы объявляем вам весну!». Клуб оказался обесточен ещё днём — произошло замыкание с возгоранием. Помещения «Нефти» остались без электричества. В остальных частях ДК свет был.

