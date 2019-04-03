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Город

Ярославцы, которым устроили блэкаут на премьере фильма, обнимут кинотеатр

Когда состоится акция в Ярославле

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Акция под девизом «Люблю Ярославль, обнимаю "Нефть"»

Фото: читатель 76.RU

Ярославцы решили устроить акцию в поддержку создателей фильма «Мы объявляем вам весну!». Горожане хотят собраться и все вместе обнять киноклуб «Нефть», который находится в здании ДК «Нефтянник».

— То, что произошло, — недопустимо. Это фильм про свободный город. Нас не задавить, — рассказала организатор акции Елена Лекиашвили.

Напомним, 1 апреля в киноклубе «Нефть» сорвалась премьера фильма «Мы объявляем вам весну!». Клуб оказался обесточен ещё днём — произошло замыкание с возгоранием. Помещения «Нефти» остались без электричества. В остальных частях ДК свет был.

Акция состоится в эту субботу 6 апреля в 14:00.

Фильм «Мы объявляем вам весну!» создали на народные деньги. Картина рассказывает о жителях Ярославля — устами самих ярославцев.

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КОММЕНТАРИИ (2)

uj8
3 апр 2019 в 13:48

больные головой люди во всем видят тройное дно, подсмысл подсмыслом и тп, теории заговора для них суть существования, вобщем-то и затея "обнять" ДКаху - прям все изменит, выведет злодеев из тьмы.. у меня когда дома свет отрубят придете домик обнять и пожалеть?

Инженер2
3 апр 2019 в 13:40

Такие фильмы надо в общий доступ в сеть выкладывать и по телевизору показывать. Кто то расстроился, что не посмотрит фильм, а только обниманцам он доступен и вырубил свет.

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