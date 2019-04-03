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Город

Пропавшего 66-летнего ярославца нашли за 120 километров от дома

Где был Валерий Жуков

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У мужчины проблемы с памятью

Фото: «Центр-Спас»

Валерия Жукова поисковики объявили в розыск вчера вечером. К счастью, спустя пару часов мужчина нашёлся. Его встретили полицейские на одной из улиц Переславля-Залесского. Что Валерий там делал — неясно.

— Сейчас в Переславль выехали родственники. Если бы они сразу обратились в полицию и к волонтёрам, а не ждали трёх дней, то Валерия нашли бы раньше, — сообщили в поисковом отряде «Центр-Спас».

Валерий Жуков пропал ещё 28 марта. 66-летний ярославец поехал в Туношну навестить свою гражданскую жену в больнице. Вечером этого же дня, около семи часов, Валерий сел на автобус № 103 до Ярославля. Но до дома так и не доехал.

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