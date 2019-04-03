Пропавшего 66-летнего ярославца нашли за 120 километров от дома

Валерия Жукова поисковики объявили в розыск вчера вечером. К счастью, спустя пару часов мужчина нашёлся. Его встретили полицейские на одной из улиц Переславля-Залесского. Что Валерий там делал — неясно.



— Сейчас в Переславль выехали родственники. Если бы они сразу обратились в полицию и к волонтёрам, а не ждали трёх дней, то Валерия нашли бы раньше, — сообщили в поисковом отряде «Центр-Спас».



Валерий Жуков пропал ещё 28 марта. 66-летний ярославец поехал в Туношну навестить свою гражданскую жену в больнице. Вечером этого же дня, около семи часов, Валерий сел на автобус № 103 до Ярославля. Но до дома так и не доехал.

