Пробивали палкой лёд: в Ярославле спасли двух подростков от гибели

В Ярославле спасатели из Центра гражданской защиты спасли двух школьников. Подростки вышли на тонкий лёд реки Которосль в районе автодорожного моста. Мальчики пробивали палкой лёд. В этот момент их заметили спасатели.



— Увидев подъезжающих спасателей, подростки самостоятельно вернулись на берег. С ними была проведена разъяснительная работа о правилах поведения на льду водоемов в период активного таяния льда. Напомнили подросткам и о том, что с 5 марта запрещен выход на лед граждан и выезд автомобильной техники в связи с усилением опасности проваливания, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

