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Город

Пробивали палкой лёд: в Ярославле спасли двух подростков от гибели

С какого дня официально запрещено выходить на лёд

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С мальчиками провели воспитательную беседу

Фото: МКУ «Центр гражданской защиты»

В Ярославле спасатели из Центра гражданской защиты спасли двух школьников. Подростки вышли на тонкий лёд реки Которосль в районе автодорожного моста. Мальчики пробивали палкой лёд. В этот момент их заметили спасатели. 

— Увидев подъезжающих спасателей, подростки самостоятельно вернулись на берег. С ними была проведена разъяснительная работа о правилах поведения на льду водоемов в период активного таяния льда. Напомнили подросткам и о том, что с 5 марта запрещен выход на лед граждан и выезд автомобильной техники в связи с усилением опасности проваливания, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

Спасатели предупреждают, что на лёд выходить опасно. Он тонкий и не трещит, как зимой, предупреждая об опасности. Так, в воскресенье в Ярославской области под лёд провалился 13-летний мальчик.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

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лед

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