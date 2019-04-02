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Город

В Рыбинске хотят установить колесо обозрения

Где может находиться аттракцион

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На колесе обозрения будет 18 кабин для 108 пассажиров

Фото: администрация Рыбинска 

В Рыбинске может появиться колесо обозрения. Об этом заявила группа компаний «Триколор» администрации города. Инвестор готов на собственные деньги построить аттракцион высотой 37 метров. Он будет находиться в Волжском парке в створе улицы Пушкина. 

— Как житель города очень хочу, чтобы этот проект был реализован в ближайшее время. Как глава не совсем согласен с местом размещения колеса обозрения. С точки зрения посещаемости участок парка в створе улицы Пушкина не слишком выигрышный. Считаю, что целесообразнее установить аттракцион ближе к Дворцу спорту «Полёт». Там колесо будет более востребованным среди горожан, — отметил на заседании градостроительного совета глава г. Рыбинска Денис Добряков.

Рыбинское колесо обозрение будет в два раза меньше ярославского, которое, кстати, занесли в Книгу рекордов России. За что оценили аттракцион.

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

колесо обозрения

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
2 апр 2019 в 20:09

А в Большом Селе когда?

житель
2 апр 2019 в 20:07

Выберите,как в Ярославле самую глубокую яму и постройте там колесо.

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