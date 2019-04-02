В Рыбинске хотят установить колесо обозрения

В Рыбинске может появиться колесо обозрения. Об этом заявила группа компаний «Триколор» администрации города. Инвестор готов на собственные деньги построить аттракцион высотой 37 метров. Он будет находиться в Волжском парке в створе улицы Пушкина.



— Как житель города очень хочу, чтобы этот проект был реализован в ближайшее время. Как глава не совсем согласен с местом размещения колеса обозрения. С точки зрения посещаемости участок парка в створе улицы Пушкина не слишком выигрышный. Считаю, что целесообразнее установить аттракцион ближе к Дворцу спорту «Полёт». Там колесо будет более востребованным среди горожан, — отметил на заседании градостроительного совета глава г. Рыбинска Денис Добряков.

