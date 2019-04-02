«Готовы биться, как за театр»: в Ярославле библиотеки оставили без новых книг и подписки на журналы

В библиотеки Ярославля перестали приходить деньги из бюджета на новые книги и подписку на периодику

Читатели ярославских городских библиотек возмущены — фонды перестали пополняться новыми книгами и перестали появляться свежие журналы и газеты.

— Логика высшего руководства: зачем тратить деньги на бумажную литературу, если у читателей есть интернет, — возмущается доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных литератур и языков ЯГПУ имени Ушинского Владимир Жельвис. — С позиций жёсткой экономии — даже логично. Вот только пробую себе представить школьника или пенсионера, читающего Гоголя и Достоевского с экрана. Плохо получается. А сейчас выходит столько вполне приличных журналов, но они недёшевы, и если даже библиотеки их покупать не станут, они быстро испустят дух.



В библиотеках говорят, что денег на подписку на журналы и газеты, а также на новые книги нет уже с начала этого года.

— Сотрудники библиотек приносят журналы и газеты, на которые подписываются сами, — рассказала директор централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана Ахметдинова. — Но этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности читателей. Они недовольны: приходят, возмущаются и говорят, что готовы биться за сохранение библиотек, как за театр — собирать подписи, писать петиции.



Книжный фонд в этом году практически перестал обновляться Фото: Юрий Ульянов

Власти проблему пытаются решить, но не так уж и просто — говорят, что денег в бюджете на всё не хватает.

— В связи со сложным финансовым положением бюджета города Ярославля по причине значительного снижения поступлений собственных доходов по сравнению с 2018 годом проводится работа по изысканию дополнительных источников доходов, за счёт которых планируется в том числе и выделение средств на подписку и комплектование книжных фондов, — объяснила ситуацию первый заместитель директора департамента финансов мэрии города Ярославля Наталия Чуркина. — Следует отметить, что средства на комплектование, предоставляемые в предыдущие годы из федерального и областного бюджетов, на текущий год до настоящего времени также не выделены.

