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Город

В Ярославле мужчина выплеснул на дверь квартиры своей бывшей ядовитое вещество

Подробности странной мести

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Краска похожа на кровь. Выглядит пугающе

Фото: «Жесть Ярославль»/Vk.com

Странный способ мести выбрал ярославец. В одном из домов в Дзержинском районе неизвестный молодой человек облил дверь квартиры тёмной краской. По словам жителей многоквартирного дома, жидкость имеет очень едкий запах, который разнёсся по всему подъезду.

— Так угрожает бывшей своей девушке, — пишет жительница подъезда Юлия Кропотова. — Ночью облил какой-то краской и лаком машинным, содержащим очень ядовитый запах. Сначала никто не понял, откуда такая вонь. Девушка встала ребенка кормить и забила тревогу. Открыли дверь, а в тамбуре такая красота. Похоже, у паренька с головой проблемы: сначала преследовал, потом нападал в подъезде, а теперь вот устроил такое, сам того не понимая, что она не одна в подъезде живет.

Почему мужчина решил таким образом отомстить своей бывшей возлюбленной, стоит только догадываться. В соцсетях пишут, что это не первый такой случай.

— Это имитация крови! Запугивает, — написал ярославец Артём. — Он сумасшедший! Непонятно, для чего он это делает. Такая выходка уже повторяется. Неделю назад по другому адресу такое же вытворил.

Не могут некоторые люди решать проблемы мирным путём. Не так давно в Ярославле неизвестные подожгли дверь квартиры, в которой находилась семья с маленькими детьми. Люди чуть не сгорели заживо.

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

месть

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