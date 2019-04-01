В Ярославле мужчина выплеснул на дверь квартиры своей бывшей ядовитое вещество

Странный способ мести выбрал ярославец. В одном из домов в Дзержинском районе неизвестный молодой человек облил дверь квартиры тёмной краской. По словам жителей многоквартирного дома, жидкость имеет очень едкий запах, который разнёсся по всему подъезду.



— Так угрожает бывшей своей девушке, — пишет жительница подъезда Юлия Кропотова. — Ночью облил какой-то краской и лаком машинным, содержащим очень ядовитый запах. Сначала никто не понял, откуда такая вонь. Девушка встала ребенка кормить и забила тревогу. Открыли дверь, а в тамбуре такая красота. Похоже, у паренька с головой проблемы: сначала преследовал, потом нападал в подъезде, а теперь вот устроил такое, сам того не понимая, что она не одна в подъезде живет.

