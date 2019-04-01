В Ярославле мужчина выплеснул на дверь квартиры своей бывшей ядовитое вещество

Странный способ мести выбрал ярославец. В одном из домов в Дзержинском районе неизвестный молодой человек облил дверь квартиры тёмной краской. По словам жителей многоквартирного дома, жидкость имеет очень едкий запах, который разнёсся по всему подъезду.
— Так угрожает бывшей своей девушке, — пишет жительница подъезда Юлия Кропотова. — Ночью облил какой-то краской и лаком машинным, содержащим очень ядовитый запах. Сначала никто не понял, откуда такая вонь. Девушка встала ребенка кормить и забила тревогу. Открыли дверь, а в тамбуре такая красота. Похоже, у паренька с головой проблемы: сначала преследовал, потом нападал в подъезде, а теперь вот устроил такое, сам того не понимая, что она не одна в подъезде живет.
Почему мужчина решил таким образом отомстить своей бывшей возлюбленной, стоит только догадываться. В соцсетях пишут, что это не первый такой случай.
— Это имитация крови! Запугивает, — написал ярославец Артём. — Он сумасшедший! Непонятно, для чего он это делает. Такая выходка уже повторяется. Неделю назад по другому адресу такое же вытворил.
Не могут некоторые люди решать проблемы мирным путём. Не так давно в Ярославле неизвестные подожгли дверь квартиры, в которой находилась семья с маленькими детьми. Люди чуть не сгорели заживо.