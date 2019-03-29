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Город

«Буду следить лично»: главврач 9-й больницы рассказал, откуда взялись семичасовые очереди

Ярославцы устроили скандал из-за получения льготных лекарств

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Позавчера люди простояли в поликлинике за лекарствами несколько часов

Фото: Михаил Контуев

После публикации о семичасовых очередях за льготными лекарствами в поликлинике № 1 больницы № 9 на Тутаевском шоссе в Ярославле произошёл скандал. История дошла до самых верхов, и оттуда посыпались вопросы руководству больницы. Главврач медучреждения тут же сообщил, что решил проблему, и объяснил, что там произошло.

— Аптека, которая выдает лекарства, в том числе льготникам в поликлинике, — это частная компания, — объяснил главный врач больницы № 9 Станислав Белокуров. — Руководство этой аптеки отчиталось, что в связи с тем, что лекарственные препараты были вовремя не оприходованы после отгрузки со склада областной фармации, фактическая выдача лекарств началась только после 12 часов, а не с начала рабочего дня этой аптеки. Руководство аптеки обещало рассмотреть вопрос об усилении работы в те дни, когда идёт отгрузка большой партии лекарственных препаратов со склада.

Главный врач больницы также заявил, что намерен лично в ручном режиме следить каждый месяц за происходящим в выдаче лекарств.

— Уже в 14:15 вся очередь была ликвидирована, — добавил Белокуров. — Я гарантирую, что такого не повторится. И пациентам хочу сказать, что не нужно стоять у поликлиники с пяти-шести утра — приходите спокойно после открытия и получайте лекарства.

После обеда очередь за лекарствами стала намного меньше

Фото: Михаил Контуев

Мы посмотрели записи с камеры видеонаблюдения, которая установлена в холле поликлиники. Очередь была, но люди уже стояли по 15–20 минут, а не по 6–7 часов.

Также мы смогли найти пациентку, которая пришла в этот день позже — после трёх часов дня.

— Было три человека передо мной, — рассказала Виктория Оноприенко. — Я простояла не больше 15 минут.

Правда, девушка призналась, что всегда ходит позже, чтобы не стоять в очередях, и не боится, что ей не достанется лекарств.

— Если не хватит, то я сама докуплю в аптеке за деньги, — сказала она.

Корреспонденты 76.RU проверят, как будет происходить выдача лекарств в поликлинике № 1 больницы № 9 в следующем месяце. Если вы хотите поделиться своим опытом получения льготных лекарств, пишите нам на 76@rugion.ru или в личные сообщения нашей группы «ВКонтакте».

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

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КОММЕНТАРИИ (1)

Максим
29 март 2019 в 17:11

Да в 7 поликлинике тоже очередь не маленькая была в этот же день.

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