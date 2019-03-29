«Буду следить лично»: главврач 9-й больницы рассказал, откуда взялись семичасовые очереди

Позавчера люди простояли в поликлинике за лекарствами несколько часов

После публикации о семичасовых очередях за льготными лекарствами в поликлинике № 1 больницы № 9 на Тутаевском шоссе в Ярославле произошёл скандал. История дошла до самых верхов, и оттуда посыпались вопросы руководству больницы. Главврач медучреждения тут же сообщил, что решил проблему, и объяснил, что там произошло.

— Аптека, которая выдает лекарства, в том числе льготникам в поликлинике, — это частная компания, — объяснил главный врач больницы № 9 Станислав Белокуров. — Руководство этой аптеки отчиталось, что в связи с тем, что лекарственные препараты были вовремя не оприходованы после отгрузки со склада областной фармации, фактическая выдача лекарств началась только после 12 часов, а не с начала рабочего дня этой аптеки. Руководство аптеки обещало рассмотреть вопрос об усилении работы в те дни, когда идёт отгрузка большой партии лекарственных препаратов со склада.



Главный врач больницы также заявил, что намерен лично в ручном режиме следить каждый месяц за происходящим в выдаче лекарств.

— Уже в 14:15 вся очередь была ликвидирована, — добавил Белокуров. — Я гарантирую, что такого не повторится. И пациентам хочу сказать, что не нужно стоять у поликлиники с пяти-шести утра — приходите спокойно после открытия и получайте лекарства.

После обеда очередь за лекарствами стала намного меньше Фото: Михаил Контуев