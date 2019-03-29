Новый закон: фирмы и предприятия Ярославской области обязали брать на работу подростков

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Представители бизнеса обязаны иметь ставку для подростка, но кого именно брать на работу, они смогут выбрать
Фото: Михаил Контуев
Ярославская областная дума во втором чтении приняла закон, который обязывает все предприятия, где работает больше 50 человек, брать несовершеннолетних школьников на работу.
— Устанавливается квота в 1% от общего числа сотрудников предприятия, но не менее 1 человека, — рассказал автор проекта закона Антон Капралов. — Также законом предусмотрено, что подростков работодатель обязан оформлять по всем требованиям Трудового кодекса, а те, в свою очередь, должны работать только в свободное от учёбы время.
Депутат также отметил, что речь идёт не только о трудоустройстве подростков во время летних каникул — закон действует круглогодично.
— Я понимаю, что для предприятий это дополнительная нагрузка, но, скажем, это социальная нагрузка, — добавил Капралов. — При этом закон в дальнейшем будет доработан и для предприятий будут предусмотрены финансовые поощрения.
Планируется, что 50% зарплаты за организацию будет выплачивать бюджет. При этом работодатель не будет обязан держать тех подростков, которые не хотят работать или не справляются с обязанностями.
Как стало известно журналистам 76.RU, в законе пока не прописано наказание для тех, кто не организует рабочие места для несовершеннолетних. Тем не менее это уже будет считаться нарушением закона, и руководителю организации могут выдать предписание на устранение нарушений. Ну а в дальнейшем планируется вводить штрафы для тех, кто будет игнорировать требования нового закона о трудоустройстве подростков.
А о тех школьниках, кто не хотят работать, а хотят отдыхать, позаботились городские власти. Мэр города считает, что негоже подросткам в поисках досуга слоняться по торговым центрам. Он планирует создать в каждом районе города некие центры, где школьники смогут общаться и заниматься чем-нибудь увлекательным. Что из этого выйдет и понравятся ли такие центры подросткам — покажет время.