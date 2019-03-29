Новый закон: фирмы и предприятия Ярославской области обязали брать на работу подростков

Представители бизнеса обязаны иметь ставку для подростка, но кого именно брать на работу, они смогут выбрать

Ярославская областная дума во втором чтении приняла закон, который обязывает все предприятия, где работает больше 50 человек, брать несовершеннолетних школьников на работу.

— Устанавливается квота в 1% от общего числа сотрудников предприятия, но не менее 1 человека, — рассказал автор проекта закона Антон Капралов. — Также законом предусмотрено, что подростков работодатель обязан оформлять по всем требованиям Трудового кодекса, а те, в свою очередь, должны работать только в свободное от учёбы время.



Депутат также отметил, что речь идёт не только о трудоустройстве подростков во время летних каникул — закон действует круглогодично.

— Я понимаю, что для предприятий это дополнительная нагрузка, но, скажем, это социальная нагрузка, — добавил Капралов. — При этом закон в дальнейшем будет доработан и для предприятий будут предусмотрены финансовые поощрения.



Депутат Антон Капралов работал над законом о трудоустройстве подростков полгода Фото: Михаил Контуев