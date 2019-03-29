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Город
Массовая эвакуация

Эвакуируют крупный торговый центр в Ярославле: что случилось

К зданию «Леруа Мерлен» съехалось около десяти пожарных машин

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У магазина толпятся люди

Фото: Анджелика Битова

Сегодня утром около 10:30 в Ярославле эвакуировали людей из торгового центра «Леруа Мерлен» в Заволжском районе. К зданию магазина съехалось порядка десяти пожарных автомобилей и одна машина реанимации. Люди толпятся на улице, прохожие не понимают, что происходит. Оказывается, это было учение.

— Сегодня единый день пожарной безопасности. После трагедии в Кемерове мы проводим его ежеквартально. Отрабатываем условно выезд пожарно-спасательной бригады после пожарной сигнализации в торговом центре. Мы предупредили персонал, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Посетители думают, что в магазине пожар

Фото: Анджелика Битова

А вчера эвакуировали торговый центр «Альтаир». Но там была не учебная тревога. Посетителям действительно угрожала опасность.

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эвакуация

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