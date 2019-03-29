Эвакуируют крупный торговый центр в Ярославле: что случилось

Сегодня утром около 10:30 в Ярославле эвакуировали людей из торгового центра «Леруа Мерлен» в Заволжском районе. К зданию магазина съехалось порядка десяти пожарных автомобилей и одна машина реанимации. Люди толпятся на улице, прохожие не понимают, что происходит. Оказывается, это было учение.



— Сегодня единый день пожарной безопасности. После трагедии в Кемерове мы проводим его ежеквартально. Отрабатываем условно выезд пожарно-спасательной бригады после пожарной сигнализации в торговом центре. Мы предупредили персонал, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

