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Ярославец заплатил более 100 тысяч рублей, чтобы вернуться в армию

Мужчина проходил службу в Абхазии

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Кроме кредита, мужчину заставили оплатить исполнительный сбор

Фото: УФССП по Ярославской области

Нетипичный на первый взгляд случай рассказали судебные приставы Ярославской области. Молодой человек, который проживал в Брейтовском районе, задолжал 108 тысяч рублей по кредиту. Долг он не торопился выплачивать, потому что был на службе в Абхазии. Тогда судебные приставы добились того, чтобы должнику нельзя было выезжать за пределы Российской Федерации. Солдата тут же вернули на родину.

— Должник, уйдя в самоволку, перешел границу из Абхазии в Россию, но вернуться «без шума» не смог. Данная мера заставила солдата рассчитаться со своими долгами, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

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