Ярославец заплатил более 100 тысяч рублей, чтобы вернуться в армию

Нетипичный на первый взгляд случай рассказали судебные приставы Ярославской области. Молодой человек, который проживал в Брейтовском районе, задолжал 108 тысяч рублей по кредиту. Долг он не торопился выплачивать, потому что был на службе в Абхазии. Тогда судебные приставы добились того, чтобы должнику нельзя было выезжать за пределы Российской Федерации. Солдата тут же вернули на родину.



— Должник, уйдя в самоволку, перешел границу из Абхазии в Россию, но вернуться «без шума» не смог. Данная мера заставила солдата рассчитаться со своими долгами, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

