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Город

На один час в Ярославле выключат свет: когда именно

Город присоединится к международной экологической акции

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Фото: Александра Савельева

По традиции Ярославль присоединится к международной акции «Час Земли». Она состоится в субботу 30 марта с 20:30 до 21:30. В этот час участники акции отключат свет в своих квартирах.

— В акции «Час Земли» принимают участие более двух миллиардов человек в 188 странах, гаснет подсветка более чем 18 тысяч архитектурных памятников, — рассказали в мэрии Ярославля. — На этот раз будет выбран самый активный город-участник акции, который станет обладателем звания столицы «Часа Земли» в России. Чтобы поддержать свой город, нужно пройти тест и отметить себя на карте проекта.

Известно, что в акции также примут участие Ярославский художественный музей, музей-заповедник, филармония, КЗЦ «Миллениум», планетарий и ТЮЗ. На час погаснет и подсветка колеса обозрения.

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Час Землиэкология

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КОММЕНТАРИИ (3)

комментатор
28 март 2019 в 14:56

цель?
объясните, блин!!!
КАКАЯ ЦЕЛЬ?
у отключения, самого безопасного и экологичного, вида энергии, на час?
показать, всем, как хреново без электричества?

Юрий
28 март 2019 в 14:44

что значит выключат? Это моё право: хочу выключаю, хочу - нет!
Какое право кто-то имеет за меня решать когда мне оказывать услугу за которую я плачу деньги, а когда нет?

Гость
28 март 2019 в 14:35

Какое же это лицемерие ! свалками засрали Ярославль , а теперь надо свет выключить так как это вредит экологии , маразм крепчал

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