На один час в Ярославле выключат свет: когда именно

По традиции Ярославль присоединится к международной акции «Час Земли». Она состоится в субботу 30 марта с 20:30 до 21:30. В этот час участники акции отключат свет в своих квартирах.



— В акции «Час Земли» принимают участие более двух миллиардов человек в 188 странах, гаснет подсветка более чем 18 тысяч архитектурных памятников, — рассказали в мэрии Ярославля. — На этот раз будет выбран самый активный город-участник акции, который станет обладателем звания столицы «Часа Земли» в России. Чтобы поддержать свой город, нужно пройти тест и отметить себя на карте проекта.

